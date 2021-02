Trump woest over “desastreus optreden” van zijn advocaten tijdens impeachmentproces

Volgens CNN is Trump woedend. Adviseurs van de ex-president zeggen dat hij bijna schreeuwend de beelden volgde. Andere Republikeinen zijn er ook niet gelukkig om en spreken van een krankzinnig en desastreus optreden van de juristen. Vooral Castor kreeg vernietigende kritiek: zwalkend, onsamenhangend en niet te volgen, waren enkele van de commentaren.

Het was ook het optreden van team-Trump dat senator Bill Cassidy zover kreeg om over te lopen naar de andere kant. De Republikein was het eens met de Democratische aanklagers dat de zaak tegen Trump grondwettelijk is. Cassidy zei al voor de stemming tegen CNN dat hij het betoog van de Democratische aanklagers een “heel goede opening” vond, met “heel goede argumenten”. “Ik heb altijd gezegd dat ik dit met een open houding zou benaderen en naar beide kanten zou luisteren als een onpartijdig jurylid”, aldus de senator uit Louisiana. Hij is overigens niet de enige Republikein die de kant van de Democraten koos. Vijf partijgenoten van Cassidy stemden dinsdag eveneens in met de grondwettelijkheid van het impeachmentproces. Maar zij stemden eerder ook al tegen de motie van Paul.

Ook de Republikein John Cornyn was niet onder de indruk. “Ik heb een hoop advocaten en een hoop betogen gezien en dit was niet een van de beste.” Hij was net als anderen vooral vernietigend over Castor. Hij “bazelde maar door en door en door”. De Texaan veranderde in tegenstelling tot zijn collega uit Louisiana niet van mening over de grondwettelijke basis voor de zaak.

Om Trump uiteindelijk veroordeeld te krijgen, hebben de Democraten wel de steun nodig van meer Republikeinen, want daarvoor is een tweederdemeerderheid nodig in de 100 zetels tellende Senaat. Dat betekent dat uiteindelijk zeventien Republikeinen moeten meestemmen met de Democraten in de gelijk verdeelde Senaat.

