Trump wil woensdag allesbehalve een onopvallend vertrek: saluutschoten, muziekkapel en aanhangers aan Air Force One

Als Donald Trump woensdagochtend de deur van het Witte Huis achter zich toetrekt, wil hij allesbehalve een onopvallend vertrek. Op de luchtmachtbasis waar de Air Force One klaarstaat, verlangt hij een afscheidsceremonie met militair eerbetoon. Trump denkt aan saluutschoten, de muziekkapel, een rode loper en zelfs aanhangers, stellen ingewijden tegenover Reuters en Associated Press .

Zoals bekend is The Donald de eerste president sinds 1868 die het vertikt de eedaflegging van zijn opvolger bij te wonen. Het draaiboek voor woensdag ligt nog niet vast. Met Trump weet je nu eenmaal nooit. Een vertrek daags voor Inauguration Day was een optie, maar zou naar het achterplan zijn verdwenen.

Verwacht wordt dat hij en First Lady Melania woensdagochtend zich naar de tuin van het Witte Huis zullen begeven, waar de Marine One-helikopter hen naar de nabije Andrews-luchtmachtbasis in Maryland vliegt.

Volledig scherm Donald Trump verlaat de Marine One-helikopter op de Andrews-luchtmachtbasis in Maryland. © AFP

De basis is de thuishaven van presidentieel vliegtuig Air Force One. Vandaar vliegen de Trumps naar Palm Beach in Florida, waar een autokaravaan hen uiteindelijk naar Mar-a-Lago brengt. Sinds zijn administratieve verhuis uit New York geldt zijn buitenverblijf als officiële residentie.

De kans is groot dat het van Twitter verbannen staatshoofd al toegekomen zal zijn, als Joe Biden rond het middaguur (lokale tijd) de eed aflegt als nieuwe president.

Volledig scherm Air Force One © REUTERS

Trump zou Trump niet zijn als hij zoveel mogelijk aandacht van Biden wil afsnoepen. Nog voor hij voor het laatst aan boord gaat van Air Force One, wil Trump een afscheidsceremonie in stijl. Dit is ongebruikelijk. Bij een normale machtsoverdracht begeleidt het nieuwe presidentiële paar na de eedaflegging aan het Capitool hun voorgangers naar de Marine One en zwaaien hen uit, zie onder.

Eens toegekomen op de luchtmachtbasis stapt de voorganger zonder eerbetoon op het presidentiële vliegtuig, dit om de nieuwe president op de Inauguration Day centraal te laten staan. Niet bij Trump. Hij wil een onbekend aantal aanhangers aan het vliegtuig, een rode loper, 21 saluutschoten van de erewachten en marcheermuziek van de militaire muziekkapel. Of hij ook ginds het woord zal nemen, is nog niet duidelijk. Wordt vervolgd ...

Volledig scherm 24 januari 2009: Zo gaat het normaal bij de machtsoverdracht. Na de eedaflegging begeleidt de nieuwe president zijn voorganger naar de Marine One-helikopter. De pas ingezworen Barack Obama schudt de hand van zijn voorganger George W. Bush. (1/2) © EPA

Volledig scherm Kersvers president Barack Obama en First Lady Michelle zwaaien samen met Joe en Jill Biden de Marine One-helikopter uit. (2/2) © EPA

Volledig scherm Verhuizers brachten donderdag een lading ongeplooide dozen naar het Witte Huis. De verhuis van Donald Trump uit het Witte Huis is van start gegaan. © REUTERS