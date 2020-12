Trump wil ‘vaccin-top’ houden op Witte Huis

Coronavi­rus treft Amerikanen het hardst in Republi­kein­se staten

4 december In de Verenigde Staten woedt de coronacrisis in alle hevigheid voort. Het zijn daar nu vooral de Republikeinse plattelandsstaten die het hard te verduren krijgen. Of dat komt door het lakse beleid van Republikeinse bestuurders — president Trump incluis — of door het feit dat de bevolking zich daar geen regels laat opleggen, is een discussie van de kip of het ei. Maar feit is dat zelfs wetenschappers het verschil beginnen zien.