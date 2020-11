Trump wil nog snel vergunningen voor olieboring natuurgebied Alaska

Amerikaans verkie­zings­co­mité weerlegt beweringen Trump: “Geen bewijs van verloren of gewijzigde stembiljet­ten”

9:08 "Er is geen bewijs dat een stemsysteem stemmen heeft verwijderd of is kwijtgespeeld." Dat zeggen verschillende verantwoordelijken voor de verkiezingsinfrastructuur in de Verenigde Staten in een gezamenlijk statement.