Trump wil niet in debat met Republikeinse presidentskandidaten, maar wél met Meghan Markle

Donald Trump wil weer president van de VS worden, maar is niet bereid in debat te gaan met zijn Republikeinse tegenstanders. Daarvoor ligt hij in de peilingen veel te ver voor op zijn partijgenoten, vindt hij. Maar met Meghan Markle wil hij dan weer wél eens een hartig woordje spreken.

Tijdens de voorverkiezingen gaan de Republikeinse presidentskandidaten in principe allemaal met elkaar in debat om de leden te helpen de juiste kandidaat te kiezen die het dan moet opnemen tegen die van de Democratische partij. Maar Donald Trump weigert deel te nemen aan die debatten. Het eerste debat vorige maand in Milwaukee heeft hij geskipt en hij liet al verstaan dat hij ook het tweede in Californië op 27 september én het derde in Alabama volgende maand aan zich zal laten voorbijgaan. In een interview gisteren met talkshowhost Hugh Hewitt zei hij: “Ik wil graag gaan naar alles wat met Alabama te maken heeft, maar ja, als je 50 punten voorsprong hebt...” Trump alludeerde daarmee op de polls die hem met een ruime marge op zijn tegenstanders naar voren schuiven als dé Republikeinse kandidaat voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar.

Als hij van zijn partij opnieuw zou mogen meedingen naar het presidentschap, dan is hij wel bereid in debat te gaan met de Democratische kandidaat, of dat nu Joe Biden is of iemand anders. “Dáártoe ben je verplicht, vind ik”, aldus Trump bij Hewitt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hewitt begon zijn interview met de 50ste verjaardag van de beroemde ‘Battle of the Sexes’ van 1973, de legendarische match tussen de vrouwelijke tennisser Billie Jean King (toen 29) en haar mannelijke collega Bobby Riggs (toen 55), gewonnen door King in drie sets. Volgens Hewitt keken er 90 miljoen mensen naar - andere schattingen houden het op 50 miljoen. “Het enige dat een publiek kan trekken dat nog maar in de buurt daarvan komt, zou zijn dat u gaat samenzitten met de hertogin van Sussex, Meghan Markle, en prins Harry”, provoceerde Hewitt Trump. Die hapte toe en zei dat hij graag met Markle in debat zou gaan.

“Ik vind het niet echt gepast wat ze zeggen, wat ze aan het doen zijn, en ik hield er ook al niet van hoe ze omgingen met de Queen”, aldus Trump. “Ik raakte bevriend met de Queen. Ze was een ongelooflijke vrouw. Op haar 95ste was ze nog zo scherp. Ze was 100 procent. Als je naar Biden kijkt, zou je zeggen dat dat een andere planeet is. Maar, ze waren respectloos tegenover haar, en dat vond ik niet oké. En ook niet dat ze Amerikaanse bescherming kregen toen ze naar hier kwamen.”

“Maar het zou wel kijkcijfers halen, niet?”, probeerde Hewitt nog eens. “Oh, als je het wil regelen, regel het maar. Ik zou graag met haar in debat gaan, heel graag. Ik ben het zo grondig oneens met wat ze doen...”