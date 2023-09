Trump wil dat rechter zichzelf diskwalificeert in zaak over manipulatie verkiezingsuitslag

“Presidenten zijn geen koningen”

De lat ligt in de Verenigde Staten overigens hoog voor procederende partijen om met succes te bepleiten dat een reeds aangewezen rechter ongeschikt is om een proces te leiden. Bovendien is het Chutkan zelf die in eerste instantie over het verzoek van de advocaten van Trump oordeelt. Dat schrijft het Amerikaanse dagblad ‘The New York Times’. In eerdere hoorzittingen zei de federale rechter al dat ze ervoor zal zorgen dat Trump dezelfde rechten krijgt als andere beklaagden.

Rechter Chutkan gaf Trump in 2021 al eens ongelijk in een civiele zaak die hij had aangespannen in een poging bepaalde document over zijn tijd in het Witte Huis af te schermen voor de commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden die onderzoek deed naar de aanval op het Capitool. “Presidenten zijn geen koningen, en de eiser is geen president”, schreef Chutkan in dat vonnis.