Trump wil dat er luchthaven naar hem vernoemd wordt: “Hij is er al twee jaar mee bezig”

De Amerikaanse president Donald Trump zou aan zijn medewerkers en adviseurs gevraagd hebben wat de procedure is om een luchthaven naar zich te vernoemen. Dat schrijft de Amerikaanse nieuwssite The Daily Beast op basis van twee verschillende bronnen.

Volgens een van de bronnen zou Trump de afgelopen drie weken gezegd hebben dat geen enkele president zijn naam wil zien op een luchthaven met een slechte reputatie of een slechte infrastructuur. De andere bron zei dat Trump in de nasleep van de verkiezingen informeerde uit wat het papierwerk bestond om een luchthaven te vernoemen naar een voormalige president.

Een andere bron uit de directe omgeving van de president vertelde aan de publicatie dat Trump er al twee jaar mee bezig is en hij “het er sinds begin 2018 al zeker enkele keren over had”. Diezelfde bron vertelde dat hij de president ook bezig had gehoord over welk vliegdekschip van de marine hij het liefst omgedoopt had gezien tot de ‘USS Donald Trump’. Het Witte Huis zelf wil niet reageren op het verhaal.

Palm Beach International Airport

Het is niet duidelijk of Trump een specifieke luchthaven op het oog zou hebben. De ondervoorzitter van de Republikeinse partij in Florida stelt voor om voor Palm Beach International Airport te gaan. In Palm Beach ligt namelijk het buitenverblijf van Trump, Mar-a-Lago. De luchthaven werd volgens Christian Ziegler in The Sun-Sentinel dan ook heel frequent gebruikt tijdens het presidentschap van Trump.

Het is niet ongewoon dat een luchthaven vernoemd wordt naar een voormalig president. Het bekendste voorbeeld is waarschijnlijk de John F. Kennedy International Airport of JFK Airport in New York.

Bill en Hillary Clinton

Ook Bill en Hillary Clinton hebben sinds 2013 een luchthaven die hun naam draagt. Die ligt in Little Rock, Arkansas. Bill Clinton was daar 12 jaar lang gouverneur en ook zijn presidentiële bibliotheek is daar opgetrokken. De Bill and Hillary Clinton National Airport is de grootste luchthaven van de staat.