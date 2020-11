Trump vraagt om nieuwe hertelling van stemmen in Georgia

Ouders steunen zonder het zelf te beseffen moordenaar van hun dochter: “Hij heeft ons maanden­lang in ons gezicht uitgela­chen”

19 november Samen gehuild, samen gegeten, samen op stap om even het hoofd leeg te kunnen maken: Isabelle en Jean-Pierre Fouillot stonden altijd paraat om de echtgenoot van hun vermoorde dochter Alexia te steunen. Drie maanden later bleek Jonathann Daval (36) echter zelf de dader te zijn. Op het proces in de Franse gemeente Vesoul hebben beide ouders benadrukt hoezeer ze zich verraden voelen door hun schoonzoon. “Hij heeft ons al die tijd in ons gezicht uitgelachen”, klonk het.