Trump vraagt officieel om terugkeer op Facebook

Politie ontdekt schuil­plaats van meest gezochte maffiabaas van Italië: geen wapens, wel luxekle­ding en parfum

De Italiaanse politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag in een klein anoniem gebouw in een Siciliaans stadje de schuilplaats ontdekt van Matteo Messina Denaro. De beruchte maffiabaas kon maandag opgepakt worden in Palermo nadat hij al dertig jaar voortvluchtig was.

17 januari