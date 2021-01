Trump vraagt in afscheidsspeech om “te bidden” voor Biden-administratie

"Deze week zal een nieuwe administratie de eed afleggen en we bidden dat ze succesvol zal zijn en erin zal slagen om de VS veilig en welvarend te houden", zei Trump in een toespraak.

Hij geeft ook aan vooral trots te zijn dat hij geen oorlog begon. Als "eerste president in decennia" is hij geen nieuwe oorlogen begonnen, klinkt het.

Trump, die zijn opvolger een erg verdeeld land achterlaat, verwees in zijn toespraak naar de bestorming van het Capitool op 6 januari. “Alle Amerikanen waren geschokt door de aanval op ons Capitool. Politiek geweld is een aanval op alles wat we koesteren Amerikanen. Het mag nooit worden getolereerd”, stelde hij. Eerder vandaag zei Mitch McConnell, leider van de Republikeinen in de Senaat, nog dat Trump zelf verantwoordelijk is voor de gewelddadige bestorming van het Capitool waarbij vijf mensen omkwamen.