Trump vraagt hertelling in Wisconsin

De verwachting is dat uitdager Joe Biden nipt wint. Er mag een hertelling aangevraagd worden als het verschil lager ligt dan één procent.

Momenteel heeft Biden er 1.630.431 stemmen verzameld, goed voor 49,4 procent. Trump verzamelde 1.609.898 stemmen, oftewel 48,8 procent. Er zouden nog slechts 300 stemmen niet geteld zijn.

“Er zijn berichten van onregelmatigheden in verscheidene regio’s in Wisconsin. Dat roept serieuze twijfels op over de geldigheid van de resultaten. We zullen onmiddellijk een hertelling aanvragen”, aldus campagnemanager Bill Stepien.

2,6 miljoen euro

Trump zal voor die hertelling ongeveer drie miljoen dollar (ongeveer 2,6 miljoen euro) op tafel moeten leggen. Zijn entourage is alvast begonnen met een inzamelactie om daarvoor de nodige fondsen te werven.

Zo kregen de aanhangers van Trump e-mails waarin hen gevraagd wordt om geld te storten. Er staat onder meer te lezen dat de Democraten proberen om de verkiezingen te “stelen”. Op dit ogenblik is er echter geen enkel bewijs van gesjoemel met de resultaten.

“Nog maar het begin”

Het lijkt er dus sterk op dat de president vooral de legitimiteit van de verkiezingen probeert te ondergraven. “Dit is nog maar het begin”, stelt professor internationale politiek Jonathan Holslag in het VTM Nieuws. “Trump zal al zijn advocaten in stelling brengen om hertellingen te eisen. Dat kan nog weken in beslag nemen.”

“Van in het begin zei hij al dat alle resultaten om middernacht bekend moesten zijn. Dat heeft hij nu ook met zijn speech ook zo geclaimd. Alle stemmen die nadien nog volgden, valt in zijn opzicht onder de noemer ‘fraude’.”

“Bijzonder moeilijk besturen voor Biden”

“Het gevolg van dit soort acties is heel veel rusteloosheid”, gaat Holslag verder. “De strijd zal niet alleen gevoerd worden in gerechtshoven, maar ook op straat. Hij zal zijn harde aanhang aanwakkeren en dan valt nog maar te zien hoe hij dat gewoel weer onder controle wil krijgen. Trump zal nog proberen om stokken in de wielen te steken, maar ik verwacht dat hij op het eind van de rit toch in het zand zal moeten bijten. Op langere termijn zal het wantrouwen in de nationale overheid wel groter dan ooit zijn. Voor Biden zal het dus bijzonder moeilijk besturen worden.”

Wisconsin is goed voor tien kiesmannen. Trump won er vier jaar geleden onverwacht, met net iets meer stemmen dan Hillary Clinton. Ook toen was er een hertelling, het verschil met de eerste ronde bedroeg slechts 131 stemmen. Ook de uitslagen in onder meer Michigan en Pennsylvania zullen allicht nog gecontesteerd worden.