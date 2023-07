"Trump voerde na verkiezingen druk uit op gouverneur Arizona”

‘Top-se­cret’ documenten gevonden naast Trumps wc: wat staat erin, wat riskeert de ex-president en 9 andere vragen

‘Top-secret’ documenten over de Amerikaanse nucleaire plannen, zomaar verstopt in de balzaal van zijn miljoenenoptrekje in Mar-a-Lago (Florida) en zelfs in de badkamer naast zijn wc. Dinsdag moet Donald Trump als allereerste oud-president ooit voor de rechter verschijnen en de openbaar gemaakte akte van beschuldiging laat alvast niets aan de verbeelding over. Romina Van Camp, Amerika-correspondent voor VTM Nieuws, analyseert: wat staat er in die documenten? Hoe kwamen ze in Trumps villa? En wat hangt hem boven het hoofd?