Trump voelt zich “down” terwijl Biden langzaam inloopt in cruciale staten

Hoelang is het nog wachten op einduit­slag presidents­ver­kie­zin­gen?

17:00 Lokale autoriteiten in verschillende Amerikaanse sleutelstaten geven vandaag in de loop van de dag of nacht een update van de tellingen, meldt nieuwszender CNN. In meerdere cruciale staten zijn president Donald Trump en zijn uitdager Joe Biden verwikkeld in een nek-aan-nek race. In Nevada, dat Biden aan het presidentschap kan helpen, worden aan het einde van de middag, om 18 uur onze tijd, nieuwe uitslagen bekendgemaakt. Pennsylvania zal “deze ochtend” lokale tijd nog getelde stemmen rapporteren.