Trump vliegt naar New York voor voorgeleiding

update RECONSTRUC­TIE. Wilde one­nightstand kan hem 4 jaar cel kosten. Het hele verhaal over Trump en pornoster Stormy Daniels

De kogel is door de kerk. Wat hij een dikke week geleden al vreesde, is gebeurd: Donald Trump (76) is in zijn voormalige thuisstad New York aangeklaagd door een grand jury, na een onderzoek naar zwijggeld dat werd betaald aan pornoster Stormy Daniels, met wie de oud-president in 2006 een onhandige, maar vooral heel ongelukkige onenightstand beleefde. Geen enkele voormalige of zittende Amerikaanse president is ooit strafrechtelijk vervolgd, waardoor de zaak Trump een historische mugshot kan opleveren.