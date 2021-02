“Trump vindt zichzelf aannemelijke presidentskandidaat in 2024”

Ex-president Donald Trump gaat volgens de nieuwssite Axios zondag in een toespraak in Orlando zichzelf “een aannemelijke presidentskandidaat” voor de Republikeinse partij noemen.

Trump (74) is spreker bij de Conservatieve Politieke Actie Conferentie (CPAC), een jaarlijkse bijeenkomst van vooraanstaande conservatieven. Het wordt Trumps eerste publieke optreden sinds hij 20 januari het Witte Huis verliet.

Baas

Het voornaamste is volgens de site niet dat hij denkt aan een terugkeer in het Witte Huis, maar dat hij beklemtoont dat hij nog steeds de baas van de partij is. Trump kreeg in november 74 miljoen stemmen, meer dan een Republikeinse presidentskandidaat ooit kreeg en 11 miljoen meer dan in 2016. Maar hij verloor de verkiezingen en is ook in eigen kring omstreden omdat hij het verlies aan verkiezingsfraude wijt en weigert te geloven dat zijn Democratische tegenspeler Joe Biden 7 miljoen stemmen meer kreeg.

Trump overlegt volgens Axios deze week in zijn landhuis Mar-a-Lago in Florida met adviseurs over de te volgen koers voor hemzelf en voor de partij. Er zou bijvoorbeeld een begin worden gemaakt met het opzetten van een netwerk en fonds om pro-Trump Republikeinen te steunen in de aanloop naar verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden en een deel van de Senaat in 2022.

Volledig scherm Trump-aanhangster Tricia Guillemette moest even bekomen na de doortocht van het autokonvooi met Donald Trump in West Palm Beach (Florida). De vrouw kon een glimp opvangen van haar idool. © AP

In een recente peiling onder Republikeinen zei bijna de helft van de ondervraagden dat ze zich achter een partij van Trump zou scharen als die de Republikeinen vaarwel zegt en voor zichzelf een partij begint. Slechts iets meer dan een kwart antwoordde de Republikeinse partij niet te verlaten als Trump vertrekt en de rest wist het nog niet.

Grover Cleveland

Mocht Trump zich effectief in 2024 kandidaat stellen en de verkiezingen winnen, is hij niet de eerste VS-president met twee niet aaneengesloten ambtstermijnen.

De Democraat Grover Cleveland (1837-1908) deed het Trump als enige voor. Hij trad aan in 1885 en moest na zijn eerste ambtstermijn de duimen leggen voor Benjamin Harrison. In 1892 lukte Cleveland het wel deze Republikein te verslaan. Clevelands tweede termijn liep van 1893 tot 1897. Hij ging als 42ste en 44ste president de geschidenisboeken in.

Volledig scherm Grover Cleveland (1837-1908) was de 42ste en 44ste president van de Verenigde Staten. Hij is de enige VS-president tot nu toe met twee niet aaneengesloten ambtstermijnen. © AP

Volledig scherm Op 15 februari stonden tientallen Trump-aanhangers klaar in West Palm Beach om het autokonvooi van 'The Donald' te begroeten. Hun geduld werd beloond. © AFP

Volledig scherm © AFP