Trump verzekert dat corona-epidemie vrijwel voorbij is, cijfers tonen exact het omgekeerde aan

“We zijn bijna de hoek om”, klonk Amerikaans president Donald Trump gisterenavond enthousiast tijdens zijn 'vragenuurtje' op NBC News toen het over de corona-epidemie in de VS ging. Die uitspraak is een wel heel bijzonder optimistische kijk op de cijfers, die aantonen dat de Verenigde Staten aan hun derde golf zijn begonnen.

Na de eerste golf die vooral New York trof, en de tweede golf die vooral in de zuidelijke en westelijke staten toesloeg, neemt in zowat heel het land nu de derde golf zijn aanvang. In totaal werden gisteren meer dan 63.000 besmettingen geregistreerd, een cijfer dat al sinds 31 juli niet meer gehaald werd. Het aantal testen stabiliseert ondertussen rond 1 miljoen per dag.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan. Dit keer zit het virus bovendien meer verspreid over het hele grondgebied, met uitschieters in de Midwest-staten als Wisconsin, Michigan en Ohio waar de stijgingen het hoogst zijn. Ook Colorado, Washington en New Mexico tekenden deze week recordcijfers op qua nieuwe besmettingen.



Topviroloog Anthony Fauci waarschuwde deze week nog, aangezien het aantal besmettingen sinds de piek van de tweede golf nooit onder de 25.000 gevallen is gezakt, en het land nu met dus een erg hoge 'basis’ aan een derde golf begint. “Ik heb het al vaker herhaald, en ik zal het blijven zeggen”, klonk het dreigend. “Dit is geen goede uitgangspositie nu we de koelere maanden van de herfst en de koudere maanden van de winter ingaan.”



De besmettingen zetten zich sinds enkele weken ook door in de ziekenhuizen. Daar liggen ondertussen opnieuw meer dan 37.000 patiënten, tegenover iets meer dan 28.500 midden september. Het aantal hospitalisaties piekte zowel in april als eind juli op 60.000. Gemiddeld overlijden nu 680 mensen per dag in de VS aan de gevolgen van Covid-19.

“Wat doet hij? Niets”

Terwijl de president geprikkeld zijn aanpak van de corona-epidemie verdedigde, kreeg hij in het gelijktijdige vragenuur van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden het verwijt dat hij "niets" heeft gedaan om het virus te stoppen.

Biden richtte zich bij ABC News hoofdzakelijk op het publiek in plaats van op de presentator. Hij opende vrijwel direct het vuur op Trump door te zeggen dat de president het land heeft laten stikken. "We zitten in een situatie waarin meer dan 210.000 mensen zijn gestorven en wat doet hij? Niets. Hij draagt nog steeds geen mondmasker", aldus Biden.

Volledig scherm Het aantal dagelijkse besmettingen in de vier regio's van de VS. © The Covid Tracking Project

“Ik kan niet in een kelder gaan zitten”

Trump stelde in zijn town hall-meeting niet meer te weten of hij op de dag van het eerste presidentiële debat met zijn Democratische uitdager Biden een coronatest onderging. "Ik word continu getest, ik weet het niet meer", stelde Trump.

Gevraagd naar de ernst van zijn klachten en of hij bijvoorbeeld een longontsteking had, zei Trump dat zijn longen er volgens de artsen "iets anders" uitzagen dan anders, "een beetje geïnfecteerd wellicht". Hij verdedigde een bijeenkomst bij het Witte Huis eerder deze maand, waarbij veel aanwezigen geen mondmasker droegen en later positief testten op het coronavirus. "Ik ben de president, ik moet mensen zien", zei Trump. "Ik kan niet in een kelder gaan zitten.”

Volledig scherm Biden tijdens het vraaggesprek op ABC News. © AFP

Chris Christie geeft fouten toe

Een van Trumps meest trouwe adviseurs, Chris Christie, die behoort tot de groep Republikeinen die onlangs net als de president besmet raakte met het coronavirus, heeft ondertussen toegegeven dat hij het besmettingsgevaar niet serieus heeft genomen. In de zeven dagen die hij op de intensive care doorbracht heeft Christie nagedacht over zijn fouten, zei hij in een interview met The New York Times.

Christie geeft toe dat hij fout zat door onder meer geen mondmasker te dragen tijdens de voorstelling van de nieuwe rechter bij het Hooggerechtshof, Amy Coney Barrett, in de tuin van het Witte Huis eind september. Tal van aanwezigen raakten daar besmet. Hij nam aan dat hij zich daar in een “veilige zone” bevond. “Ik had het verkeerd”, aldus Christie.

Diens besmetting werd begin oktober kort na die van Trump bekend. Daarvoor had Christie Trump nog geholpen zich voor te bereiden op de televisiedebatten tegen Biden. Na het debat en de bijeenkomst bij het Witte Huis testten meerdere personen in de entourage van Trump positief.

Christie, de oud-gouverneur van de staat New Jersey, waarschuwde voor het onderschatten van het longvirus. “Het is iets dat men zeer serieus moet nemen”, verduidelijkte hij. Christie riep openbaar ambtsdragers op zich ervoor in te zetten dat Amerikanen mondmaskers gaan dragen in het openbaar, afstand van elkaar houden en vaak hun handen gaan wassen. “Niemand zou blij moeten zijn om het virus te krijgen en niemand zou er hoogmoedig over moeten zijn om te zijn aangestoken of anderen aan te steken”, aldus de 58-jarige Republikein.

Volledig scherm Christie geeft toe dat hij fout zat door onder meer geen mondmasker te dragen tijdens de bijeenkomst bij het Witte Huis waarin eind september tal van aanwezigen besmet raakten. © AFP