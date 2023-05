Trump verwarde vrouw die hem beschuldigt van verkrachting met ex-vrouw Marla

Donald Trump verwarde E. Jean Carroll, de vrouw die hem beschuldigt van verkrachting, met zijn ex-vrouw Marla Maples. Dat kreeg de jury in de rechtbank vrijdag te zien in een vooraf gefilmde verklaring onder ede van de voormalig Amerikaanse president.

In een van de video’s werd aan de ex-president en vastgoedmagnaat een foto getoond uit de laten jaren 80 waarop hij op een evenement te zien is met zijn toenmalige vrouw Ivana, en met Carroll en diens ex-man John Johnson. “Dat is Marla”, zegt Trump over de vrouw in de foto, verwijzend naar zijn tweede echtgenote Marla Maples. “Nee, dat is Carroll”, reageert de advocaat.

“Niet zijn type”?

De 79-jarige Jean E. Carroll beschuldigt Donald Trump (76) ervan haar midden jaren 90 te hebben verkracht in een kleedhokje in een warenhuis. De ex-president ontkent dat en stelt dat anderen in de “erg drukke winkel” dat wel zouden hebben gehoord.

Volgens de advocaten van Carroll ondermijnt Trumps verwarring over de vrouw op de foto zijn bewering dat Carroll “niet zijn type is”, een uitspraak die hij al meermaals herhaalde sinds ze in 2019 met de beschuldiging naar buiten kwam.

Trump weigert voorlopig om de rechtszaak in Manhattan persoonlijk bij te wonen. Zijn verhoren en getuigenissen werden daarom opgenomen op video en worden in de rechtbank voor de rechter en jury afgespeeld.

Niet naar politie

Carroll, die Trump aanklaagt voor smaad en geweldpleging omdat hij haar beweringen afdoet als leugens, vertelde aan de negenkoppige jury dat het voor haar na de verkrachting onmogelijk was om “ooit nog een liefdesleven te hebben”. Twee vriendinnen van Carroll bevestigden in de rechtbank dat de vrouw hen kort na de feiten over de verkrachting vertelde. Een van hen gaf toe dat ze Carroll had aangeraden om niet naar de politie stappen omdat Trump “haar kapot zou maken”.

Trumps advocaten riepen zelf geen getuigen op voor zijn verdediging. De ex-president, die momenteel op golfvakantie is in Ierland, heeft ondertussen gezegd dat hij zijn reis mogelijk vervroegd zal beëindigen om Carroll persoonlijk te “confronteren” in de rechtbank. De rechter geeft hem tot zondag om te beslissen of hij in de rechtbank zal getuigen.

