Trump verleent gratie aan zijn veroordeelde criminele vrienden Roger Stone, Paul Manafort en Charles Kushner

Nederland­se douane vindt in Rotterdam 1.200 kilo cocaïne tussen aluminium­fo­lie

23 december De Nederlandse douane heeft dinsdag 1.213 kilo cocaïne gevonden bij een controle in de haven van Rotterdam. De drugs waren verstopt in een container uit Brazilië met verpakkingsmaterialen. De cocaïne zat in twintig haspels aluminiumfolie en heeft volgens het Openbaar Ministerie een straatwaarde van ruim 90 miljoen euro.