Trump verleent gratie aan voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn

Priester (80) verborg twaalf jaar lang Finse vrouw (48) in pastorie in Zwitserse Lugano

24 november Een katholieke priester (80) heeft klaarblijkelijk twaalf jaar lang een vrouw (48) verborgen in een pastorie in Lugano in het Zwitserse kanton Ticino. Het is vooralsnog onduidelijk of de Finse vrouw ooit naar buiten is gegaan.