Trump verleent gratie aan oud-adviseur Steve Bannon

Aftredend Amerikaans president Donald Trump heeft gratie verleend aan Steve Bannon. Dat meldt The New York Times. Bannon hielp Trump als adviseur tijdens de verkiezingscampagne van 2016 richting de winst en was daarna werkzaam in het Witte Huis.

Bannon werd in augustus aangeklaagd voor financiële fraude. Hij had via crowdfunding geld opgehaald voor de bouw van een muur aan de zuidelijke grens van de Verenigde Staten en zou een deel van het ingezamelde geld hebben gebruikt voor persoonlijke uitgaven. In totaal verzamelde de crowdfunding meer dan 25 miljoen dollar.

CNN meldde eerder dat Bannon juist niet op gratie van Trump hoefde te rekenen. De oud-adviseur was eerder in diskrediet geraakt bij Trump, onder meer na beledigingen tegenover zijn kinderen, maar zou in de laatste dagen van Trump in het Witte Huis toch met hem in contact zijn geweest.

100-tal gratiebesluiten

Trump zou in zijn laatste uren nog een honderdtal gratiebesluiten ondertekenen. Dinsdagavond laat (plaatselijke tijd) werd ook bekend dat Trump gratie verleent aan onder anderen oud-burgemeester van Detroit Kwame Kilpatrick. De Democraat uit Michigan zat een celstraf van 28 jaar uit voor fraude en afpersing. Ook de rappers Lil Wayne en Kodak Black zijn door Trump gepardonneerd.

Volledig scherm Rapper Lil Wayne werd vorige maand schuldig bevonden omdat hij in 2019 met een geladen gouden pistool op zak met een gecharterd vliegtuig landde in Miami. © REUTERS

Lil Wayne, een aanhanger van Trump, werd vorige maand schuldig bevonden omdat hij in 2019 met een geladen gouden pistool op zak met een gecharterd vliegtuig landde in Miami. Er hing hem een celstraf van 10 jaar boven het hoofd. Ook Kodak Black moest vanwege wapenbezit een celstraf van 4 jaar uitzitten.

Eerder gaf Trump ook al gratie aan zijn voormalige veiligheidsadviseur Michael Flynn, strategische medewerker van de Republikeinse partij Roger Stone en ex-campagneleider Paul Manafort. Er gingen ook geruchten de ronde dat Trump zichzelf gratie zou verlenen, maar dat zouden zijn raadgevers hem hebben afgeraden.

