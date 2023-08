Trump verkiest interview op X boven Republikeins verkiezingsdebat

In het eerder opgenomen gesprek met Carlson luchtte Trump zijn gebruikelijke grieven. Zo is president Joe Biden volgens hem fysiek en mentaal niet geschikt voor een tweede ambtstermijn. “Corrupte Biden is de slechtste president in de geschiedenis van ons land", klonk het onder meer. Ook herhaalde hij zijn bewering dat er geknoeid is bij de verkiezingen in 2020 en dat de Democraten dat volgend jaar opnieuw van plan zijn.

De verschillende strafrechtelijke vervolgingen die Trump boven het hoofd hangen deed hij af als politiek gemotiveerd. Volgens hem hebben zijn tegenstanders het justitieapparaat “tot wapen gemaakt”.

De bestorming van het Capitool door zijn aanhangers op 6 januari 2021, waarbij vijf doden vielen, noemde Trump “een interessante dag”. De betogers die zich die dag in Washington verzamelden waren volgens hem grotendeels “vreedzaam en vaderlandslievend”.

Gevraagd naar de Oekraïne-oorlog bleef Trump op de vlakte. Hij noemde het een verschrikkelijke oorlog die meteen zou moeten eindigen. “Niet voor de ene kant of de andere maar omdat honderduizenden mensen gedood worden. Als ik president was geweest, dan was die oorlog nooit begonnen.”

Republikeins verkiezingsdebat

Het debat met acht andere Republikeinse kandidaten werd gelijktijdig uitgezonden op Fox News. Trump ligt met de conservatieve zender overhoop sinds Fox bij de presidentsverkiezingen van 2020 winst in de staat Arizona als eerste aan Biden toeschreef. “Een zender die mij niet bepaald gunstig gestemd is. Ze steunden Ron DeSantis (medekandidaat en gouverneur van Florida) maar die is een hopeloos geval gebleken”, zei Trump.

Verwacht werd dat Trump nog op het laatste moment van gedachten zou veranderen en een verrassingsoptreden zou plannen tijdens het debat, maar dat is niet gebeurd. Naar zijn zeggen zag Trump er het nut niet van in om zich te laten ondervragen door acht medekandidaten die ver achter hem liggen in de peilingen.

Een vrouw bekijkt het interview met Donald Trump door Tucker Carlson op X op haar telefoon.