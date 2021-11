Trump verdedigt aanhangers die opriepen tot ophangen Pence

Het interview werd in maart afgenomen, nadat Trump al was opgevolgd door Joe Biden. Trump sprak in de aanloop naar de presidentsverkiezingen en ook daarna onterecht van verkiezingsfraude. Zijn aanhangers steunden hem daarin en vielen het parlementsgebouw in Washington binnen, nadat hij hen als toenmalige president had opgeroepen de verkiezingsuitslag niet te accepteren.

Tijdens de bestorming riepen meerdere mensen dat Pence opgehangen moest worden. In een reactie daarop zei Trump tegen ABC dat de mensen “erg boos waren” en herhaalde hij zijn ongefundeerde fraudeclaims. “Het is gezond verstand dat je geacht wordt te beschermen”, aldus Trump. “Hoe kun je, als je weet dat een stem frauduleus is, een frauduleuze stem doorgeven aan het Congres? Hoe kun je dat doen?”

De vicepresident leidde op 6 januari de vergadering in het parlement toen de verkiezingsuitslag officieel moest worden bekrachtigd. Pence en andere politici werden vanwege de bestorming van het gebouw geëvacueerd. Trump maakte zich geen zorgen over de veiligheid van Pence. “Ik dacht dat hij goed werd beschermd en ik hoorde dat hij in goede vorm was.”

Bij de bestorming waren duizenden aanhangers van Trump betrokken. Er kwamen vier mensen om het leven. Later stierven nog drie agenten. In de nasleep zijn bijna zevenhonderd mensen aangeklaagd. Het congres doet onderzoek naar de gebeurtenissen.