Trump: uitspraken tijdens bestorming Capitool waren “volledig gepast”

FBI waarschuwt voor gewapende protesten in Amerikaan­se steden in aanloop naar beëdiging van Biden

7:24 De FBI waarschuwt dat in aanloop naar de beëdiging van Joe Biden tot president verspreid over het land gewapende protesten worden gepland, meldt zender ABC op basis van de Amerikaanse politiedienst. Niet alleen in Washington, maar ook in de hoofdsteden van de staten zouden acties op het programma staan.