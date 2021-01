Trump: uitspraken tijdens bestorming Capitool waren “volledig gepast”, “25ste amendement vormt nul bedreiging”

De Amerikaanse president Donald Trump, die onder druk staat om op te stappen nadat zijn aanhangers vorige week het Capitool bestormden, zegt dat er “enorm veel woede" is over de afzettingsprocedure die tegen hem werd opgestart, maar hij wil geen geweld, zei hij vandaag aan journalisten op een legerbasis in Maryland. Zijn opruiende toespraak die hij woensdag eerder op de dag gaf, was volgens de president “volledig gepast”.

Boze Trumpfans trokken vorige week woensdag na een opruiende speech van Trump naar het Capitool waar ze rel schopten en het gebouw, waar het Amerikaans Congres in zitting was, met geweld binnendrongen. Op de vraag of hij enige verantwoordelijkheid opneemt voor de bestorming van het Capitool, antwoordde de president: “Als je mijn speech leest... wat ik zeg was volledig gepast.”

Trump staat onder druk om op te stappen en in het Congres is een afzettingsprocedure tegen hem opgestart, maar dat kadert in de langdurige “heksenjacht” tegen hem, beweert hij. Volgens de president veroorzaakt de impeachmentprocedure “enorm veel woede” en is het een “vreselijke zaak”. “Ik wil geen geweld”, klonk het verder nog.

Hij haalde ook uit naar sociale media, omdat ze hem in de ban hebben geslagen. Die bigtechbedrijven “doen ons land iets vreselijks aan”, “zij hebben een catastrofale fout begaan”, aldus de president. Hij blijft naar eigen zeggen ondanks alles “enorm veel steun” krijgen.

Trump wilde in zijn eerste opmerkingen tegen verslaggevers sinds 8 december niet antwoorden op vragen of hij zal aftreden.

Het recht op vrije meningsuiting was nog nooit zo bedreigd”, zei Trump later tijdens een toespraak na aankomst aan een grensmuur in Alamo, Texas. “Het 25ste amendement vormt nul bedreiging voor mij”, beweerde hij ook, over de resolutie die door de Democraten werd ingediend, en zal “de administratie van Joe Biden blijven achtervolgen”. Hij noemde de afzettingsprocedure nogmaals een voortzetting van de heksenjacht tegen hem, “die meer woede, verdeeldheid en pijn veroorzaakt dan de meeste mensen ooit zouden kunnen begrijpen”.

Trump verwees ook naar de gebeurtenissen van vorige week waarbij een menigte het Capitool bestormde. Zijn administratie gelooft in respect voor de Amerikaanse geschiedenis en tradities, klinkt het, “en niet in het afbreken ervan”. “We geloven in de rechtsstaat, niet in geweld of relschoppen”, aldus de president.

