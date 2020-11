Trump twijfelt voor het eerst over zijn toekomst als president: “Tijd zal het uitwijzen”

De VS gaan niet in een lockdown om de verspreiding van het coronavirus te bedwingen. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag tijdens zijn eerste persconferentie sinds Joe Biden afgelopen weekeinde werd uitgeroepen tot winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij ging ook zijdelings in op de verkiezingen, nadat hij zich bijna leek te verspreken. “De tijd zal uitwijzen wie in januari aantreedt”, klonk het.

“Deze regering zal de VS onder geen beding in een lockdown brengen”, aldus de Amerikaanse president. Trump had de pers opgeroepen voor een update over de versnelde ontwikkeling en verspreiding van een vaccin tegen corona, in de VS omgedoopt tot de operatie Warp Speed.

Hij roemde daarin zijn eigen regering die met ongekende snelheid een vaccin heeft laten ontwikkelen. “Zeker vijf keer zo snel als andere regeringen”, aldus Trump. Hij wees met name op het vaccin dat het Amerikaanse Pfizer ontwikkelde samen met het Duitse biotechbedrijf BioNTech. Trump voorspelde dat het vaccin in april voor de bevolking beschikbaar is.

Geen vaccin voor New York

Dat geldt voorlopig overigens niet voor de staat New York. Die krijgt volgens Trump “uit politieke overwegingen” geen vaccin geleverd. Volgens Trump houdt de gouverneur van die staat, de Democraat Andrew Cuomo, geen vertrouwen in het vaccin. De Republikein Trump en Cuomo liggen al langere tijd met elkaar overhoop.

Trump ging zijdelings in op de verkiezingen. “De tijd zal uitwijzen wie er in januari aantreedt”, zei hij nadat hij zich bijna leek te verspreken. “We gaan niet in lockdown”, klonk het. Even later klonk het dat er althans geen lockdown zou komen onder zijn regering. Trump beantwoordde aan het eind van de bijeenkomst geen vragen van journalisten.

Bekijk hier hoe Trump zich bijna verspreekt:

Biden wint met grote voorsprong

Amerikaanse media hebben vrijdag na het tellen in de laatste twee staten gemeld dat Democraat Joe Biden met grote voorsprong de verkiezingen heeft gewonnen.

De zittende president weigert vooralsnog zijn verkiezingsnederlaag toe te geven. Volgens hem is er sprake geweest van grootschalige verkiezingsfraude maar daarvoor hebben president Trump en zijn campagneteam nog geen bewijs geleverd.

Persbureau Reuters maakte vrijdag ook bekend dat Joe Biden de staat Georgia heeft binnengehaald, terwijl president Trump zou gewonnen hebben in North Carolina. Biden wint hierdoor de verkiezingen met een ruime meerderheid van 306 kiesmannen.

Bekijk hier de volledige speech van Trump over het coronavaccin:

