Trump tweet parodie-artikel alsof het waarheid is: “Twitter legt netwerk stil om stroom negatief nieuws over Biden te stoppen”

Het socialemedianetwerk Twitter heeft vannacht zijn eigen netwerk platgelegd om negatief nieuws over Democratisch presidentskandidaat een halt toe te roepen. Of dat is althans wat Donald Trump zijn volgers wil doen geloven. “Wow, dit is nog nooit in de geschiedenis gebeurd”, zo beklaagt hij zich. En dat klopt, het is ook effectief nooit gebeurd, want het bericht dat Trump vanmorgen op Twitter deelde, is pure parodie.

“Twitter legt heel zijn netwerk plat om de verspreiding van negatief nieuws over Biden tegen te houden”, tweette Trump vanmorgen, overigens een van de meer dan 40 tweets en retweets in een uur tijd. “Wow, dit is nog nooit in de geschiedenis gebeurd. Dit gaat ook over zijn heel slechte interview vannacht. Waarom doet Twitter dit. Geeft nog meer aandacht aan Sleepy Joe en de Big T (tech. red.).”

Bij de tweet zit ook een link naar het betreffende nieuwsartikel. Alleen, in dat artikel zit geen enkel greintje waarheid, aangezien het volledig verzonnen is en van de satirische website Babylon Bee komt. ‘Fake nieuws dat je kan vertrouwen’, zo klinkt de slogan van de parodiesite.

Alsof dat niet volstond, kon een snelle lezing van het artikel Trump misschien ook tot inzicht brengen, alleen is het maar de vraag of hij meer dan enkel de titel heeft gelezen. “Na het zien van account na account dat een bepaald slecht verhaal naar buiten bracht, wist Twitter-CEO Jack Dorsey dat hij iets moest doen”, zo start de tekst.

“Dorsey brak een glazen kist in zijn kantoor met daarop de zin ‘Breken in geval van slechte publiciteit voor Democraten’. In de kist zat een voorhamer om de servers van Twitter kapot te slaan. ‘Red alert! Stop de servers, stop ze allemaal!’ Dorsey liep naar beneden en begon op zoveel mogelijk computers te slaan als hij kon, maar hij moest hulp vragen aangezien de hamer zo zwaar was. Niemand van de programmeurs kon de hamer opheffen, en uiteindelijk konden ze een robot programmeren om de hamer op te rapen en de servers kapot te slaan.”

Babylon Bee geeft nog mee dat “de robot uiteindelijk woke (je heel erg bewust zijn van wat er allemaal speelt in de maatschappij, red.) werd en alle witte mannelijke medewerkers begon aan te vallen”.

Twitter past beleid aan

Het satirische artikel komt er nadat Twitter eerder effectief berichten had geblokkeerd over een controversieel artikel van de tabloid New York Post over de zoon van Joe Biden, Hunter Biden, en zijn zaken in Oekraïne, waar Biden destijds als vicepresident bij betrokken zou zijn geweest. Het bedrijf kreeg daar een storm van kritiek voor, en werd van partijdigheid beschuldigd. Twitter heeft zijn beleid nu aangepast.

Het bedrijf wil voorzichtiger zijn met dergelijke blokkades op basis van vermoedens van gehackte informatie. Vijaya Gadde, hoofd juridische zaken en veiligheid van de onderneming, zei dat Twitter “niet langer gehackte inhoud zal verwijderen, tenzij die rechtstreeks wordt gedeeld door de hackers zelf of medeplichtigen”. Twitter zal wel berichten classificeren “om context te bieden in plaats van te blokkeren”, aldus Gadde. Alle andere richtlijnen van het bedrijf blijven onverminderd van kracht, beklemtoonde ze.

CEO Dorsey betitelde het blokkeren van het bericht van een van de oudste kranten van het land, The New York Post, zelfs als “onacceptabel”. Hij tweette dat “onze communicatie over de acties rond een artikel van The New York Post niet geweldig was”. Het blokkeren van de link zonder enige uitleg was volgens hem “ronduit onaanvaardbaar”. Republikeinse senatoren willen dat Dorsey op 23 oktober in de Senaat verantwoording aflegt.

Zes jaar geleden kreeg Bidens zoon Hunter (50) een toppositie bij aardgasonderneming Burisma in Oekraïne. Zijn vader was destijds als vicepresident belast met het Oekraïnebeleid van de regering van president Obama. Joe Biden heeft altijd gezegd dat hij niets te maken heeft gehad met de zaken van zijn zoon in het land, maar in e-mails die The New York Post opvoert, zou hij er wel bij betrokken zijn geweest.

