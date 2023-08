Trump tijdens ondervraging in fraudezaak: “Ik heb wereld gered van nucleaire Holocaust”

UPDATE LIVE. Orkaan Idalia afgezwakt naar categorie 1 met windsnelhe­den tot 145 kilometer per uur: honderddui­zen­den mensen zonder stroom

Orkaan Idalia is net voor 14 uur onze tijd aan land gegaan in de Amerikaanse staat Florida. De windsnelheden zijn wat afgezwakt tot zo’n 145 kilometer per uur waardoor de “extreem gevaarlijke” orkaan onder categorie 1 valt op de schaal van Saffir-Simpson, die tot vijf gaat. Dat meldt het Amerikaanse National Hurricane Center. Ondanks de wind afneemt, wordt er nog veel schade verwacht. In Florida zitten meer dan 260.000 mensen zonder stroom nu de storm landinwaarts trekt. Verschillende luchthavens zijn gesloten waardoor duizenden vluchten zijn geschrapt.