Trump suggereert ontslag voor alom gerespecteerde topviroloog Anthony Fauci: “Na de verkiezingen”

Amerikaans president Donald Trump is van plan Anthony Fauci, de bekendste viroloog van de VS, na de verkiezingen te ontslaan. Dat liet hij gisterenavond althans verstaan op een verkiezingsrally in Florida. “Vertel het niet door, maar laat me nog even wachten tot na de verkiezingen”, zei Trump tegen zijn aanhangers nadat sommigen “Ontsla Fauci” waren beginnen roepen. Fauci, die door het grote publiek breed wordt gewaardeerd om zijn rechtlijnigheid en ernst, waarschuwt al weken voor een heropflakkering van de corona-epidemie in de VS.

Trump verdedigde zijn aanpak van het virus op de Opa-Locka-luchthaven nabij Miami, en uitte net als op een eerdere rally in North Carolina kritiek op de “draconische lockdowns” in Europa. “Mensen komen in opstand, ze willen en kunnen dat niet meer”, zo verdedigde hij het uitblijven van soortgelijke maatregelen in de VS. De Republikein beschuldigde zijn Democratische uitdager Joe Biden ervan wel een lockdown te willen op te leggen en “Amerika in een gevangenisstaat te veranderen” als hij de verkiezingen zou winnen. “De lockdown van Biden zal resulteren in ontelbare doden en zal een hele generatie dromen tenietdoen.”

Volgens Trump wordt het coronavirus ook bewust opgeklopt door de media in aanloop naar dinsdag, enkel en alleen om hem schade te berokkenen. “Op 4 november zal je er niet meer al te veel over horen.” Het publiek begon daarna spontaan “Fire Fauci” te scanderen, waarna Trump hen vertelde dat hij nog zou wachten tot na de verkiezingen. Daarop brak een groot applaus uit. “Bedankt voor het advies. Hij is een goede kerel, maar hij is op veel vlakken fout geweest”, aldus Trump nog.

Fauci is een vastbenoemde hoge federale ambtenaar en kan niet zomaar door de president ontslaan worden uit zijn functie als directeur van het Nationaal Instituut voor Infectieziektes, maar Trump zou de man wel opzij kunnen zetten binnen het Witte Huis. Fauci leidt nu nog de hoogste coronaviruswerkgroep binnen de regering.

“We konden er niet slechter voorstaan dan nu”

De topviroloog uitte zaterdag bijzonder scherpe kritiek op de manier waarop het Witte Huis de corona-epidemie momenteel aanpakt, en vooral de manier waarop Trump blijft beweren dat de epidemie bijna voorbij is. “We verwachten een hoop miserie”, aldus Fauci in een interview met The Washington Post. "De situatie is echt niet goed, alle sterren staan in de foute richting nu we in de herfst zitten en richting winter gaan, met mensen die vooral binnen samenkomen.” Volgens Fauci konden de VS er op dit moment “niet slechter voorstaan” dan nu.

Ook de objectieve cijfers geven Fauci gelijk. Dag na dag worden er recordaantallen besmettingen vastgesteld met nu gemiddeld 80.000 per dag, al ligt dat mogelijk ook aan het verhoogde aantal testen. Een zorgwekkendere trend is echter dat er steeds meer mensen in het ziekenhuis belanden. Momenteel worden over heel de VS 47.500 patiënten verzorgd, en op de grafiek (derde grafiek in het blauw) tekent zich een duidelijke derde golf af. Het aantal overlijdens blijft voorlopig nog stabiel op gemiddeld 800 per dag. In totaal overleden al meer dan 230.000 Amerikanen aan het virus.

“Trump heeft het opgegeven”

Trumps dreigement om Fauci te ontslaan is het voorlopig hoogtepunt in de twisten tussen de twee. Trump verklaarde al vaker het niet altijd eens te zijn met de topexpert, maar heeft ook al tegen intimi gezegd Fauci niet aan de kant te willen schuiven vanwege de gevolgen bij de publieke opinie. Fauci zei tegen The Washington Post dat hij al meer dan een maand niet meer met de president heeft gesproken. Biden kijkt volgens Fauci naar de epidemie “vanuit een gezondheidsperspectief”, terwijl Trump “een ander perspectief” voor ogen heeft, gericht op de economie en de heropening van het land.

Trump prees tijdens de rally opnieuw zijn crisismanagement tijdens de coronapandemie, terwijl een meerderheid van de Amerikanen daar al maanden negatief over is. Bovendien blijkt uit tal van opinieonderzoeken dat een grote meerderheid van de kiezers een veel groter vertrouwen in Biden heeft wanneer het gaat over de aanpak van de coronacrisis. Biden kondigde geen lockdown aan, maar beloofde naar het advies van wetenschappers te luisteren. Hij schreef gisteren op Twitter: “Donald Trump heeft het opgegeven om het virus onder controle te krijgen.”

