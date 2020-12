Trump straft Californië met 200 miljoen dollar vanwege progressief abortusbeleid

Emmanuel Macron test positief op coronavi­rus, hij was vrijdag nog in Brussel voor overleg met andere EU-lei­ders

11:35 De Franse president Emmanuel Macron is besmet met het coronavirus. Volgens het presidentieel paleis kreeg hij de testuitslag donderdag terug. Eind vorige week was Macron nog in Brussel voor de EU-top. De Franse premier en parlementsvoorzitter gaan uit voorzorg in zelfisolatie. Ook de Spaanse premier, Pedro Sanchez, gaat in quarantaine na een lunch met Macron afgelopen maandag.