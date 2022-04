Trump steunt tv-presentator Dr. Oz voor zetel in Amerikaanse Senaat

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump schaart zich achter tv-figuur en chirurg Dr. Mehmet Oz, die zich in de staat Pennsylvania als Republikein kandidaat stelt voor de senaatsverkiezingen. “Dr. Oz is slim, streng en zal je nooit in de steek laten. Daarom heeft hij mijn volledige en totale steun,” zei Trump zaterdag in een verklaring.

De senaatsverkiezingen in Pennsylvania zijn cruciaal, omdat ze kunnen bepalen welke partij de controle verwerft in de Amerikaanse Senaat. Dat heeft immers een enorme invloed op de agenda van de Democratische president Joe Biden. Een groot aantal kandidaten strijden in Pennsylvania om zetel van uittredend Republikeins senator Pat Toomey.

Aan Republikeinse zijde strijden Oz en David McCormick, een voormalige hedgefonds-CEO, om de zetel. Recente peilingen wijzen op een nek-aan-nekrace tussen Oz en McCormick in de Republikeinse voorverkiezingen op 17 mei. Oz is vooral gekend van zijn tv-programma ‘The Dr. Oz Show’, een talkshow waarin hij onderwerpen over gezondheid en welzijn aansnijdt, maar soms ook misdaadverhalen uitlicht of beroemdheden interviewt.

Bij de Democraten neemt John Fetterman, de progressieve vicegouverneur, het op tegen Congreslid Conor Lamb, een gematigde Democraat die de noordwestelijke buitenwijken van Pittsburgh vertegenwoordigt.

Uittredend senator Pat Toomey is een van de zeven Republikeinse senatoren die in februari 2021 stemde voor een veroordeling van Trump omdat hij zijn aanhangers had aangezet tot de bestorming van het Capitool. Aangezien een stemming in de Senaat een tweederdemeerderheid nodig heeft, en er slechts 57 stemmen voor de veroordeling en 43 stemmen tegen waren, kwam de veroordeling er niet.

“Wondermiddel”

In 2014 kreeg Oz’s imago een fikse deuk, toen hij parlementsleden die een onderzoek voerden naar nepadvertenties voor dieetproducten, tijdens een hoorzitting vertelde dat sommige producten die in zijn show werden aangeprezen “geen wetenschappelijke basis” hadden. De hoorzitting handelde toen specifiek over het extract van groene koffiebonen, een voedingssupplement dat Oz in 2012 had aangeprezen als een “wondermiddel”.

In september 2021 sprak Trump nog zijn steun uit voor Republikeins kandidaat Sean Parnell als opvolger van Pat Toomely. Parnell schortte zijn campagne twee maanden later echter op, nadat zijn vrouw hem beschuldigde van fysiek misbruik en hij de strijd over het hoederecht van zijn drie kinderen verloor.

