Trump stelt zich kandidaat voor nieuwe termijn als president: “De comeback van Amerika begint nu”

Voormalig Amerikaans president Donald Trump doet zoals verwacht opnieuw een gooi naar het Witte Huis. Dinsdag (lokale tijd) overlegde hij het daartoe vereiste papierwerk bij de federale verkiezingscommissie, de FEC. Hij is daarmee de eerste formele kandidaat voor de Republikeinse presidentsnominatie in de verkiezingen van 2024.

In het bijzijn van tientallen van zijn aanhangers kondigde Trump dinsdagavond lokale tijd ook mondeling zijn kandidatuur voor de Republikeinse nominatie aan. “Om Amerika zijn grootsheid en glorie terug te geven, kondig ik mijn kandidatuur voor het presidentschap aan. Dit wordt niet mijn campagne. Het wordt onze campagne”, beloofde Trump zijn aanhangers in een toespraak vanuit een balzaal in zijn luxueuze residentie in Mar-a-Lago (Florida) die live op de Amerikaanse televisie werd uitgezonden. “De comeback van Amerika begint nu", stelde de 76-jarige oud-president in zijn speech.

Trump haalde ook uit naar zijn opvolger, huidig president Joe Biden, en zei dat hij ervoor zal zorgen dat Biden “niet nog eens vier jaar” in Witte Huis zit. “Joe Biden belichaamt het falen van links en de corruptie van Washington”, fulmineerde hij.

Donald Trump kondigt voor een volle zaal in zijn resort Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, zijn kandidatuur voor het presidentschap van 2024 aan.

Trumps aankondiging volgt op een teleurstellend resultaat voor zijn Republikeinse partij bij de tussentijdse verkiezingen van vorige week. Veel van de door Trump gesteunde kandidaten, die in navolging van de oud-president de legitimiteit van Joe Biden’s huidige presidentschap in twijfel trekken, verloren namelijk in voor de Republikeinen cruciale staten. Ook behielden de Democraten, tegen de verwachting van de Republikeinen in, hun meerderheid in de Senaat.

Ongewoon vroege kandidatuur

Trump lanceert zijn kandidatuur ongewoon vroeg, mogelijk om een voorsprong te verkrijgen op potentiële uitdagers voor de Republikeinse nominatie in 2024. De gouverneur van Florida, Ron DeSantis is een rijzende ster binnen de partij, die zich mogelijk ook voor de Republikeinen kandidaat stelt, net als Trumps voormalig vicepresident Mike Pence, die zich van zijn vroegere baas probeert te distantiëren. Ook Trumps voormalige buitenlandminister Mike Pompeo zou zich mogelijk kandidaat stellen. Andere potentiële kandidaten voor de Republikeinse nominatie zijn de gouverneurs van respectievelijk Virginia en Texas, Glenn Youngkin en Greg Abbott, en de voormalige gouverneur van South Carolina, Nikki Haley.

Een complicerende factor voor Trumps nieuwe campagne zijn meerdere onderzoeken en rechtszaken waar hij het voorwerp van is. Zo onderzoekt het ministerie van Justitie momenteel of hij de wet heeft overtreden door geheime documenten vanuit het Witte Huis mee te nemen naar Mar-a-Lago, in plaats van ze te overhandigen aan het Nationaal Archief. In Georgia loopt dan weer een onderzoek naar zijn pogingen de verkiezingsuitslag van 2020 te beïnvloeden. En in New York lopen een criminele en een civiele zaak rondom fraude die mogelijk werd gepleegd door zijn bedrijf, The Trump Organization.

Trump maakte zijn kandidatuur officieel in een document dat naar de Federal Election Commission is gestuurd, vlak voor de geplande aankondiging aan zijn aanhangers in zijn luxueuze residentie in Mar-a-Lago, Florida.

