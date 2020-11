Trump start rechtszaak in Nevada: “10.000 mensen die stem uitbrachten wonen daar niet meer”

Amerika-ken­ner over de juridische strijd na de verkiezin­gen: “Ze gaan alles doen om tegen 14 december duidelijk­heid te scheppen”

15:03 Twee dagen na de Amerikaanse verkiezingen is nog steeds niet duidelijk of straks opnieuw de 45ste dan wel de 46ste president zijn intrek neemt in het Witte Huis. Naast een hertelling van de stemmen wordt een juridische strijd verwacht. Maar wat als die rechtszaken aanslepen, blijft Donald Trump dan gewoon op post? “Eén ding is zeker: het mandaat van de huidige president loopt af op 20 januari”, zegt Amerika-kenner Bart Kerremans (KU Leuven).