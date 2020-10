Trump stapt weer naar Hooggerechtshof in zaak belastingaangiftes

Nicht van Trump publiceert onthullend boek over haar oom

16 juni Mary Trump, de nicht van de Amerikaanse president Donald Trump, werkt aan een “schokkend en aangrijpend” boek over haar oom dat in augustus verschijnt. Dat meldt The Daily Beast onder aanhaling van bronnen die op de hoogte zijn van het project. De vrouw zou er ook in toegeven dat ze informatie over de belastingaangifte van haar oom doorspeelde aan de New York Times, die daarover vorig jaar een uitgebreid rapport bracht.