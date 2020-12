Trump stapt nu zelf in de juridische ring en trekt naar Hooggerechtshof, gesteund door 18 staten: “Dit is de grote klepper”

" This is the big one ”, ofwel “Dit is de grote klepper”. Daarmee heeft Amerikaans president Donald Trump aangekondigd dat hij zelf wil tussenkomen in de rechtszaak die de staat Texas heeft aangespannen tegen de verkiezingsuitslag in vier staten die bij de verkiezingen voor Joe Biden hebben gestemd. Maar liefst 17 andere staten hebben zich daar ondertussen bij aangesloten.

Zeventien Republikeinse ministers van Justitie uit evenveel Amerikaanse staten hebben zich achter een klacht van Texas voor het Supreme Court geschaard. De minister van Justitie van Texas, de Republikein Ken Paxton, wil op die manier de verkiezingsresultaten in de staten Pennsylvania, Georgia, Michigan en Wisconsin ongeldig laten verklaren. Volgens Paxton en de andere staten zijn zij benadeeld omdat die vier staten hun systeem van poststemmen fors “illegaal” hebben uitgebreid, waardoor niet alle stemmen in het land gelijkwaardig zijn behandeld.

In die vier zogenaamde swingstaten trok de Democraat Joe Biden, de uitdager van Trump, uiteindelijk aan het langste eind. De vier staten hebben het verkiezingsresultaat al bekrachtigd, maar de achttien staten vragen nu dat die miljoenen stemmen en de 64 kiesmannen die eraan vasthangen, geblokkeerd worden. Maandag stemmen de kiesmannen in het Kiescollege voor hun kandidaat, waarbij Joe Biden 306 stemmen zal krijgen en Trump maar 232. De staten willen dat die stemming ook wordt uitgesteld. Gebeurt dat niet, dan is de juridische weg voor Trump in elk geval over en uit.

“We zijn al sinds 1860 niet meer zo verdeeld geweest”

Trump kondigde daarom gisteren aan zelf te willen tussenkomen bij het Hooggerechtshof, mogelijk zijn allerlaatste poging de uitslag nog via juridische weg om te keren. Zijn nieuwe advocaat John Eastman diende daar gisteren de nodige documenten voor in, waaruit blijkt dat de president de twijfel die hij zelf heeft gezaaid de afgelopen weken, nu gebruikt als argument. “Ons land is sinds de verkiezingen van 1860 niet meer zo diep verdeeld geweest”, klinkt het. "Er is een grote mate van wantrouwen tussen de verschillende partijen, veroorzaakt door het feit dat ambtenaren in belangrijke strijdstaten hun verkiezingen niet volgens de wet hebben georganiseerd.”

Volgens Trump hebben de strijdstaten de coronapandemie als “een excuus” gebruikt en “verschillende wetten die gemaakt zijn om de integriteit van de verkiezingen te beschermen, aan de kant geschoven of genegeerd”. Het is dan ook aan de parlementen van de staten “om de verkiezingsresultaten te herbekijken”. Trump hoopt op die manier dat de door Republikeinen gedomineerde staatsparlementen de uitslag zullen omkeren. “De parlementen hebben de autoriteit om een nieuwe lijst kiesmannen aan te duiden.”

Quote Waarom zou een staat zich moeten mengen in hoe andere staten hun verkiezin­gen organise­ren? John Cornyn, Republikeins senator uit Texas

“Het meest zotte idee tot nu toe”

Onduidelijk is of het Hooggerechtshof de klacht uit Texas al nog maar ontvankelijk zal willen verklaren. Zowat alle juridische experts zijn het erover eens dat de argumenten van het Trump-kamp weinig hout snijden. Advocaat en Trump-criticus George Conway, de echtgenoot van Trumps voormalige adviseur Kellyanne Conway, dicht Trumps nieuwste poging geen enkele kans toe en spreekt over “het zotste idee tot nu toe”.

En zelfs John Cornyn, senator voor de staat Texas in Washington DC, is kritisch. “Eerlijk gezegd snap ik de juridische theorie van deze zaak niet”, verklaarde hij op CNN. "Ten eerste, waarom zou een staat, en dan nog de geweldige staat Texas, zich moeten mengen in hoe andere staten hun verkiezingen organiseren? We hebben nu eenmaal een verschillend systeem en ook al vinden we dat niet leuk, de organisatie van verkiezingen gebeurt op staatsniveau en niet op nationaal niveau.” Mitt Romney, Republikeins senator uit Utah, noemde de rechtszaak dan weer “pure zotternij” en zelfs “gevaarlijk en vernietigend voor de democratie”.

Bakzeil

Een paar dagen geleden haalden de Republikeinen nog bakzeil in een andere zaak voor het Hooggerechtshof. De negen rechters wezen dinsdagavond al een verzoek van Republikeinen af om miljoenen stemmen in de staat Pennsylvania niet te laten meetellen. Volgens het hoogste rechtscollege van het land sloeg het argument dat de uitbreiding van het systeem van de poststemmen illegaal was, nergens op. Als de Republikeinen daar tegen waren, hadden ze al veel vroeger naar de rechtbank kunnen trekken, en niet pas na de verkiezingen, klonk het ook.

De rechtbank heeft de vier betrokken staten tot 15 uur vanmiddag lokale tijd (21 uur Belgische tijd) gegeven om tegenargumenten in te dienen. Mogelijk volgt daarna snel een beslissing over de ontvankelijkheid van de zaak.

Volledig scherm Het Hooggerechtshof in de VS. © AFP