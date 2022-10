Trump stapt naar Supreme Court in strijd over geheime documenten uit Mar-a-Lago

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft in de strijd over geheime documenten die in beslag genomen werden na een huiszoeking in Trumps landgoed Mar-a-Lago in Florida, een beroep gedaan op het Supreme Court. Zijn advocaten hebben de hoogste rechtbank van de VS gevraagd de beslissing van een lagere rechtbank te vernietigen.