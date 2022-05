Trump speecht over schietpartij in Texas: “Het bestaan van kwaad is een van de beste redenen om burgers te bewapenen”

Franse lottowinna­res betaalt boodschap­pen van Al­di-klan­ten om hen “een plezier te doen”: “Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt”

En of het een geluksdag was voor de mensen die op 6 mei hun inkopen deden in een Aldi-supermarkt in Trans-en-Provence, in het zuidoosten van Frankrijk. Een onbekende lottowinnares verraste er enkele klanten aan de kassa door hun boodschappen voor hen te betalen. “We wisten niet wat te zeggen. We hadden boodschappen voor 123 euro. Zoiets hebben we nog nooit gezien”, getuigt een koppel aan de Franse krant ‘Var-Matin’.

27 mei