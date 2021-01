“Trump schuift twee impeachment-advocaten aan de kant”

Voorzitter impeach­ment-pro­ces tegen Trump korte tijd in het ziekenhuis opgenomen

27 januari De Amerikaanse senator Patrick Leahy, die het impeachment-proces in de senaat tegen oud-president Donald Trump voorzit, is dinsdag aan het eind van de middag (plaatselijke tijd) opgenomen in het ziekenhuis. Na een onderzoek in het ziekenhuis werd de senator weer naar huis gestuurd.