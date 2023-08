Trump schrapt persconferentie waarop frauderapport Georgia zou worden voorgesteld

Vlamingen op Tenerife getuigen over de bosbranden: “We zien de vlammen vanaf ons balkon”

In het noorden van Tenerife woedt een hevige bosbrand. Duizenden inwoners werden al geëvacueerd. Enya (20) uit Mechelen en haar gezin, Vlaamse wijnboer Antoon (58) en Jens (36) en Melanie (32) - nota bene op huwelijksreis - getuigen over de vuurzee. “Ontbijten tussen de brandweermannen, het is eens wat anders.”