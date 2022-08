“Trump schepte op over ‘geheime informatie’ over seksleven van Franse president Macron”

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump zou bij enkele naaste medewerkers hebben opgeschept over details die hij wist over het seksleven van de Franse president Emmanuel Macron. Dat vertellen twee ingewijden aan Rolling Stone. Trump zou die informatie naar eigen zeggen onder meer bekomen hebben via “inlichtingendiensten”.

Het gerucht dook op na de inval van de FBI in de woning van Trump in Mar-a-Lago in Florida begin deze maand. De FBI nam toen onder meer een document in beslag met “informatie” over de Franse president - getiteld “info re: President of France” - maar het is niet duidelijk of dat document over het privéleven van Macron ging, noch of die informatie geheim was of van Amerikaanse inlichtingendiensten kwam.

Eerder had Trump al eens gewag gemaakt van Macrons vermeende “ondeugende” manieren, waar niet veel mensen weet van zouden hebben. Dat maakte Frankrijk nerveus. Volgens de bronnen van Rolling Stone wilden zowel Franse als Amerikaanse functionarissen erachter komen wat Trump precies had over Macron en over de Franse regering, én of iets daarvan van gevoelige aard was.

Trump pochte al over de vermeende informatie toen hij nog in het Witte Huis zat, en ook daarna nog. Hij ging zelf nooit in detail over wat hij zou weten over Macron. De voormalige president staat ook al jaren bekend als notoir roddelaar. “Het is vaak moeilijk te zeggen of hij onzin uitkraamt of niet”, aldus een van de bronnen van het Amerikaanse magazine. Het is ook niet de eerste keer data Trump zich inlaat met pikante roddels over het privéleven van buitenlandse leiders.