Trump roept bevolking op om zich te laten vaccineren en licht tipje van de sluier over mogelijke verkiezingsdeelname

Donald Trump heeft zijn landgenoten opgeroepen om zich te laten vaccineren tegen Covid-19. Op de conservatieve zender Fox News noemde hij de vaccins “veilig”, “geweldig” en “ongelooflijk” effectief. “Ik zou het aan veel mensen aanbevelen die het niet willen, en veel van die mensen hebben op mij gestemd”, zei hij. De Amerikaanse oud-president zei ook dat hij volgend jaar bekend maakt of hij zich in 2024 weer verkiesbaar wil stellen voor het presidentschap. Hij wil eerst de parlementsverkiezingen van 2022 afwachten.

Uit peilingen blijkt dat vooral veel aanhangers van de Republikeinen in de Verenigde Staten sceptisch staan tegenover coronavaccins. De inentingen “redden echt ons land en eerlijk gezegd de wereld”, zei Trump in het telefonische interview. Het 74-jarige vorige staatshoofd liep vorig jaar zelf COVID-19 op en liet zich volgens Amerikaanse media voor het einde van zijn ambtstermijn in januari vaccineren.

Trump benadrukte wel dat mensen een vrije keuze moeten krijgen. “We hebben onze vrijheden en daar moeten we ons aan houden en daar ben ik het ook mee eens”, zo zei hij. “Maar het is een geweldig vaccin. Het is een veilig vaccin en het is iets dat werkt.”

Campagne

Vorige week hadden voormalige Amerikaanse presidenten van beide partijen - de Democraten Barack Obama, Bill Clinton en Jimmy Carter, en de Republikein George W. Bush - mensen in een gezamenlijke advertentiecampagne al opgeroepen om zich in te laten enten. Trump was de enige ex-president die er niet aan deelnam.

Volgens de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de VS tot nu toe ongeveer 111 miljoen doses van coronavaccins toegediend. Ruim 72 miljoen mensen kregen een eerste dosis, 39 miljoen ook een tweede. In het land worden de vaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech - waarvan twee doses nodig zijn - en het vaccin van Johnson & Johnson - waarvan één dosis volstaat - gebruikt.

Verkiezingsdeelname

Trump heeft ook gezegd dat hij van plan is om ervoor te zorgen dat de Republikeinen volgend jaar zowel in de Senaat als in het Huis van Afgevaardigden de meerderheid van de zetels te veroveren. De tussentijdse verkiezingen zullen in grote mate een populariteitstest zijn voor de zittende regering-Biden.

"Ik denk dat we een hele goede kans maken om het Huis te heroveren", zei de omstreden oud-president in het interview met Fox News. "Eerlijk gezegd is er ook een goede kans dat we de Senaat terugnemen, daarna nemen we een besluit."

Volgens Trump staan zijn aanhangers klaar voor hem als hij besluit om weer mee te doen met de presidentsverkiezingen. "Als ik kijk naar elke peiling, willen ze dat ik me weer verkiesbaar stel, maar we gaan het zien", aldus Trump.

Behalve het Fox News-interview en toespraak op een conservatieve conferentie in Florida onlangs, heeft Trump weinig van zich laten horen sinds hij in januari het Witte Huis verliet. Sinds zijn aanhangers het Capitool bestormden, is Trump verbannen van Twitter, het medium dat hij lange tijd als spreekbuis gebruikte.

