Trump roept aanhangers op 6 januari samen om te protesteren tegen overwinning Biden

LIVE. VN-baas: “Covid-19 en klimaatver­an­de­ring kunnen enkel aangepakt worden als we samenwer­ken”

1:31 De klimaatverandering en de Covid-19-pandemie zijn crises die enkel aangepakt kunnen worden als iedereen samenwerkt. Dat is "de les van dit erg moeilijke jaar", zegt VN-secretaris-generaal Antonio Guterres in zijn nieuwjaarsboodschap. De VN-baas ziet hoop voor 2021. "Laten we van 2021 een jaar van herstel maken."