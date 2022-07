Trump roemt verzet Nederlandse boeren: “Verschrikkelijk wat daar gebeurt”

“Op dit moment verzetten boeren in Nederland - of all places - zich moedig tegen de klimaattirannie van de Nederlandse overheid. Kun je dit geloven?” zei hij onder meer. De 76-jarige oud-president introduceerde zijn versie van de Nederlandse situatie na te hebben gesteld dat klimaatmaatregelen tot voedseltekorten leiden. Volgens Trump mogen Nederlandse boeren hun land niet meer bewerken. Ook zouden ze geen kunstmest meer mogen kopen en hun vee moeten wegdoen. “Jullie weten waarom, dat hoef ik niet uit te leggen”, zei Trump, om het vervolgens toch uit te leggen: “Ze willen van het vee af vanwege wat het met de aarde doet. De helft van het vee moet weg.” Trump liet weten de Nederlandse boeren te steunen. “We staan achter de vreedzame Nederlandse boeren die dapper strijden voor hun vrijheid. Het is verschrikkelijk wat daar gebeurt.” Trumps opmerkingen waren onderdeel van een tirade tegen ‘klimaatfanatici’, die hij bekritiseerde in een toespraak tijdens een door de uiterst rechtse organisatie Turning Point USA georganiseerd evenement in de staat Florida. Andere sprekers waren de Republikeinse senatoren Ted Cruz en Josh Hawley en de gouverneur van Florida, Ron DeSantis.

“Aan de andere kant van de oceaan opgemerkt”

Mark van den Oever van boerenactiegroep Farmers Defence Force vindt het fantastisch. “Het is wel bijzonder dat aan de andere kant van de oceaan opgemerkt wordt wat hier gaande is. Het is mooi dat hij achter ons gaat staan.” Van den Oever wil nu proberen om in contact te komen met Trump. “Om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.”



Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) laat weten dat hij hoopt dat Nederland “nuchter genoeg is om zich niet te laten meeslepen in het Trumpiaanse universum van alternatieve feiten”. “With friends like these…” reageert hij op de video.



De reden dat Trump überhaupt weet van de boeren in Nederland is omdat alternatief rechtse ‘media’ in de Verenigde Staten en Canada er aandacht aan besteden. Ook was opiniemaakster en ex-Forum voor Democratielid Eva Vlaardingerbroek (25) laatst op de Amerikaanse zender FOX, de favoriete zender van Trump.