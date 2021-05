Trump rekende Secret Service al meer dan 40.000 dollar aan voor kamer in Mar-a-Lago om hem te beschermen

Voormalig Amerikaanse president Donald Trump heeft de Secret Service sinds zijn vertrek uit het Witte Huis al 40.011 dollar (32.747 euro) aangerekend voor de huur van een kamer in Mar-a-Lago, van waaruit hij beschermd wordt. Dat blijkt uit onderzoek van de krant The Washington Post .

Voormalige presidenten en hun gezin worden ook na hun ambtstermijn nog beschermd door de Amerikaanse Secret Service. Bij de Clintons werken de agenten bijvoorbeeld vanuit een apart gebouw op hun landgoed in Chappaqua, in de staat New York. In het geval van president Trump moet de dienst daarvoor betalen.

In Mar-a-Lago - waar de oud-president sinds zijn vertrek verblijft - huurt de Secret Service een kamer van waaruit de beveiliging van Trump georganiseerd wordt. Van 20 januari tot 30 april werd daarvoor 396,15 dollar (324,27 euro) per nacht betaald, volgens federale documenten. Geld dat van de belastingbetaler komt.

Golfclub

Vorige week verhuisde Trump naar zijn golfclub in Bedminster, New Jersey en verwacht wordt dat hij daar de zomer zal doorbrengen. Het is niet duidelijk of de rekening in Mar-a-Lago intussen verder loopt en of de Geheime Dienst in Bedminster ook moet betalen voor één of meerdere kamers in het resort.

Dat hij de Secret Service laat betalen is opmerkelijk, omdat hij als voormalig president recht heeft op personeel en een pensioen van 219.000 dollar (179.700 euro) per jaar. Anderzijds heeft hij recht op kantoorruimte die door de staat wordt betaald, en daarvoor rekent Trump dan weer niets aan.

Toen hij nog president was, rekende Trump de overheid overigens meer dan 2,5 miljoen dollar (2 miljoen euro) aan, vaak zodat agenten van de Geheime Dienst in kamers naast de zijne konden verblijven.

Biden

Dat een regerend of voormalig president de Geheime Dienst op een dergelijke schaal laat betalen, is ongezien. Het dichtst komt Joe Biden, die toen hij als vicepresident beschermd werd 2.200 dollar (1.800 euro) per maand aanrekende om een huisje te gebruiken op zijn landgoed in Delaware. Tussen 2011 en 2017 incasseerde hij zo 171.600 dollar (140.800 euro). Sinds hij president is, vraagt Biden echter geen geld meer aan de Geheime Dienst, volgens een woordvoerder.

