Trump reageert op aanklacht: “Dit is politieke vervolging, ik ben volledig onschuldig”

In een verklaring als reactie op het nieuws dat hij in Manhattan wordt aangeklaagd voor het betalen van zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels, zegt de voormalige Amerikaanse president Trump dat hij “volledig onschuldig” is. Hij rept over "een heksenjacht” en noemt de gang van zaken “politieke vervolging en inmenging in verkiezingen op het hoogste niveau in de geschiedenis.” Op zijn eigen sociale medium ‘Truth Social’ bloklettert hij daarnaast dat de aanklacht "een ongeziene aanval op ons land en op onze ooit vrije en eerlijke verkiezingen” is.

Donderdagavond stuurde Trump een lange verklaring de wereld in, waarin hij zijn verontwaardiging over de aanklacht uit. Hij kruipt in de slachtofferrol en beschuldigt er de Democraten van hem al sinds zijn presidentskandidatuur in 2016 politiek te willen kwetsen. “Vanaf het moment dat ik de gouden roltrap afkwam bij Trump Tower, en zelfs voordat ik werd beëdigd als uw president van de Verenigde Staten, zijn de radicaal-linkse Ddemocraten – de vijand van de hardwerkende mannen en vrouwen in dit land – bezig geweest met een heksenjacht om de ‘Make America Great Again’-beweging te vernietigen”, schrijft Trump. “Je herinnert het je net als ik: Rusland, Rusland, Rusland; de Mueller-hoax; Oekraïne, Oekraïne, Oekraïne; impeachment bedrog 1; impeachment bedrog 2 (een verwijzing naar de twee afzettingsprocedures die Trump in de Senaat overleefde, red.), de (volgens Trump ‘illegale en ongrondwettelijke’, red.) inval in Mar-a-Lago, en nu dit.”

“De Democraten hebben gelogen, bedrogen en gestolen in hun obsessie om ‘Trump te pakken te krijgen’, maar hebben nu het ondenkbare gedaan: een volledig onschuldig persoon aanklagen in een daad van schaamteloze verkiezingsbemoeienis. Dit is nog nooit gebeurd in de geschiedenis van ons land”, schrijft de oud-president, die de Democraten ervan beschuldigt de afgelopen decennia “talloze keren vals te hebben gespeeld”, “zijn campagne bespioneerd te hebben” en het Amerikaanse rechtssysteem “de middelen te hebben gegeven om een politieke tegenstander te straffen die toevallig een president van de Verenigde Staten is” en “verreweg de leidende Republikeinse kandidaat voor het presidentschap.”

Volledig scherm Een anti-Trump betoger bij de rechtbank in Manhattan nadat bekend werd dat Trump zal worden aangeklaagd. © REUTERS

“Bragg is marionet van George Soros”

De oud-president beschuldigt de procureur van Manhattan, Alvin Bragg, die het onderzoek naar de zwijggeldaffaire leidde, er vervolgens van een marionet van George Soros (een Hongaarse miljardair die sinds de jaren tachtig van vorige eeuw zijn fortuin aanwendt om zijn politieke ideeën te promoten, wat hem tot een geliefde zondebok van Trump en andere rechtse leiders maakt, red.) te zijn en door hem betaald te worden. “In plaats van de ongekende misdaadgolf die New York City overspoelt te stoppen, knapt hij het vuile werk van Joe Biden op en negeert hij de moorden, inbraken en aanvallen waarop hij zich zou moeten concentreren. Dit is hoe Bragg zijn tijd doorbrengt!”, aldus Trump, die gelooft dat “deze heksenjacht” een averechts effect zal hebben op president Joe Biden en zijn Democraten. Trump wil zich opnieuw mengen in de strijd om het Witte Huis.

Het Amerikaanse volk beseft volgens Trump “precies” wat de “radicaal-linkse Democraten” doen. “Iedereen kan het zien. Dus onze Beweging, en onze Partij – verenigd en sterk – zullen eerst Alvin Bragg verslaan, en dan zullen we Joe Biden verslaan en gaan we elke laatste van deze ‘Crooked Democrats’ uit hun ambt zetten, zodat we AMERIKA OPNIEUW GROOT kunnen MAKEN!", besluit Trump zijn verklaring.

In een bericht op Truth Social, het platform dat Trump oprichtte nadat hij van zijn favoriete sociale medium Twitter werd gegooid - maar waarop hij nooit zoveel volgers kreeg als voorheen - stelt de Amerikaanse oud-president tot slot nog dat de VS na de aanklacht “een derdewereldland zijn geworden, een land in verval. So sad!”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Opportunisistische daad”

Eric Trump, een van Trumps zonen, spreekt in een eerste reactie op Twitter van een “opportunistische daad tegen een politieke tegenstander midden in een verkiezingscampagne”. “Dit is wangedrag van de aanklager”, schrijft hij. Ook hij beschuldigt procureur Bragg ervan een marionet van George Soros te zijn.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In een verklaring noemt Michael Cohen, de voormalige advocaat van Trump die namens Trump het zwijggeld betaalde aan Daniels, de aanklacht tegen de Republikein “slechts het begin”. “Ik troost me dat de uitspraak ‘niemand staat boven de wet, ook een president niet’ waar blijkt te zijn”, schrijft Cohen, die nu fungeert als belangrijkste getuige tegen Trump.

De advocaat van pornoster Stormy Daniels, Clark Brewster, verklaarde eveneens op Twitter “dat niemand boven de wet staat”. “De aanklacht van Donald Trump is geen reden tot vreugde. Het harde werk en de nauwgezetheid van de jury moet worden gerespecteerd. Laat nu de waarheid en gerechtigheid zegevieren.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een zogenaamde grand jury in New York heeft volgens Amerikaanse media beslist om Trump aan te klagen, maar de specifieke aanklacht en details zijn nog onduidelijk. Nooit eerder in de geschiedenis is een ex-president aangeklaagd voor een strafbaar feit. De aanklacht tegen Trump richt zich op de betaling van 130.000 dollar zwijggeld aan pornoster Stephanie ‘Stormy Daniels’ Clifford door Cohen. De betaling zou zijn verhuld en mogelijk is belasting ontdoken.

Trump en zijn advocaten stellen dat hij destijds het slachtoffer was van afpersing door Daniels.

Volledig scherm Donald Trump en Stormy Daniels op archiefbeeld. © AFP