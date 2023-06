Trump reageert op 37 aanklachten: “Aanfluiting van gerechtigheid”

In zijn toespraak op de Republikeinse conventie in Georgia beweerde Trump dat president Joe Biden - een Democraat - de aanklachten heeft georkestreerd om de presidentscampagne van zijn belangrijkste politieke rivaal te ondermijnen.

Het ministerie van Justitie houdt echter vol dat partijpolitiek geen rol speelt in het onderzoek naar Trump en president Biden beweert dat hij zich niet in het onderzoek wil mengen.

Wapen

De “belachelijke en ongegronde aanklacht” zal volgens Trump “de geschiedenis ingaan als een van de meest afschuwelijke gevallen van machtsmisbruik in de geschiedenis van ons land”, zo zei hij aan het publiek, dat bestond uit lokale partijmandatarissen. Hij beschuldigde de regering ervan om het ministerie van Justitie als wapen tegen hem te gebruiken. “Deze wrede vervolging is een aanfluiting van gerechtigheid”, klonk het.

Vrijdag werd bekend dat Trump wordt verdacht van 37 misdrijven, onder andere van het achterhouden van documenten en het tegenwerken van een strafrechtelijk onderzoek. Het draait om geheime documenten die hij na zijn aftreden uit het Witte Huis heeft meegenomen naar Mar-a-Lago, zijn verblijf in Florida. Die documenten bevatten onder andere informatie over het Amerikaanse nucleaire programma en binnenlandse kwetsbaarheden voor een mogelijke aanval.

KIJK. Trump: “Het land is in verval, maar toch gaan ze achter een populaire president aan”

“Goed voor de peilingen”

De aanklacht is “een grap”, zei Trump nog en hij vertelde aan het publiek in Georgia dat de aanklacht zijn steun binnen de Republikeinse partij alleen maar zal vergroten. Dat was immers ook het geval met de aanklacht in New York wegens de betaling van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. “Het enige goede is dat mijn peilingen flink omhoog gegaan zijn”, klonk het.