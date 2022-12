Trump radicaliseert: oud-president wil grondwet afschaffen en verkiezingsuitslag aanpassen

Nadat Trump in 2020 de verkiezingen verloor van zijn Democratische uitdager Joe Biden, probeerde hij door rechtszaken in meerdere staten de resultaten in zijn voordeel om te buigen. Zijn belangrijkste argument is altijd fraude geweest. Maar in staten zoals Georgia waar de fraude volgens Trump werd gepleegd en maar liefst drie hertellingen plaatsvonden, is nooit enig bewijs van verkiezingsfraude gevonden.

Bestorming Capitool

Trump kondigde onlangs aan dat hij in 2024 weer een gooi wil doen naar het presidentschap. Of dat gaat lukken, is nog maar de vraag; hij moet eerst worden gekozen als de officiële kandidaat van de Republikeinen. Hij kwam afgelopen week binnen zijn eigen partij onder vuur te liggen, nadat hij in Florida had gedineerd met neonazi Nick Fuentes. Die was door rapper Kanye West, die al langer fan is van Trump en over twee jaar ook gaat proberen om president te worden, meegenomen als gast.