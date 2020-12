Trump prijst historische successen van zijn regering

Hij had zelf het coronavirus in oktober en zei dat onder zijn regering in een recordtempo een vaccin is ontwikkeld. Hij werd in het afgelopen jaar zwaar bekritiseerd, omdat hij het virus niet serieus zou hebben genomen. Het land is met circa duizend overleden coronapatiënten per miljoen inwoners relatief zwaar getroffen. In het land van meer dan 330 miljoen inwoners zijn al meer dan 250 miljoen coronatests uitgevoerd en 20 miljoen besmettingen vastgesteld. Volgens de gezondheidsautoriteiten zijn 350.000 patiënten aan het virus bezweken.