Trump pleit onschuldig voor 37 aanklachten, rechter laat hem gaan in afwachting van proces

De Amerikaanse ex-president Donald Trump moest zich gisteren melden bij de rechtbank in Miami, waar hij werd voorgeleid in de zaak rond de geheime overheidsdocumenten die in zijn privébezit werden aangetroffen. Trump werd ingerekend en volgens ‘CNN’ werden ook zijn vingerafdrukken genomen. Het is de eerste keer dat een oud-president op federaal niveau wordt aangeklaagd.

Waar wordt Trump van verdacht?

Uit de akte van beschuldiging die vrijdag openbaar werd gemaakt, blijkt dat hij onder meer wordt aangeklaagd voor “het achterhouden van informatie over de nationale veiligheid” en “belemmering van de rechtsgang”. Hij heeft volgens het document de nationale veiligheid van VS in gevaar gebracht door nucleaire geheimen mee te nemen.

De motorkaravaan van Trump werd aan het gerechtsgebouw opgewacht door aanhangers van de ex-president. Zij zijn het niet eens met zijn aanhouding. Ook een aantal tegenstanders van Trump hadden zich in de omgeving verzameld.

De zitting in Miami vond plaats achter gesloten deuren. De 76-jarige miljardair, die droomt van een terugkeer als president na de verkiezingen van 2024, moest om 15 uur lokale tijd (21 uur Belgische tijd) voor de rechter verschijnen, die hem op de hoogstelde van de 37 aanklachten tegen hem.

Trump nam tientallen dozen met dossiers, waaronder ook geheime dossiers met gevoelige informatie, mee naar Florida toen hij uit Washington vertrok.

Volledig scherm Aanhangers van Trump wachtten hem op aan het gerechtsgebouw. © AP

Trump werd gearresteerd en voorgeleid voor een rechter. Hij pleitte onschuldig voor de aanklachten. Aangezien de openbare aanklagers er niet voor vrezen dat Trump op de vlucht zal slaan in afwachting van het proces, mocht hij de rechtbank zonder voorwaarden verlaten.

Omdat hij zeer herkenbaar is, hoefde hij ook geen foto te laten maken voor de zitting begon. Wel werden zijn vingerafdrukken afgenomen.

Trump verliet de rechtbank ondertussen weer met een autocolonne. Hij stak zijn duimen op naar aanhangers die hem langs de weg toejuichten. Daarna hield hij halt in een restaurant in Little Havana, zoals te zien was op tv-beelden. De 76-jarige Republikein werd er enthousiast onthaald door fans en riep “eten voor iedereen”.

Een tegendemonstrant in een gevangeniskostuum werd door de politie tegen de grond gewerkt toen hij voor Trumps auto de weg op rende. Bij Trumps aankomst liep mogelijk dezelfde man met zo’n kostuum ook al de weg op.

Het was de tweede keer in korte tijd dat Trump werd voorgeleid in een rechtbank. Tien weken geleden moest Trump voor een rechtbank in Manhattan verschijnen voor aanklachten rond zwijggeld dat hij aan een pornoactrice had betaald. Ook toen zei hij onschuldig te zijn.

KIJK. Donald Trump laat zich al zwaaiend zien aan gerechtsgebouw in Miami

“Heksenjacht”

Hij omschrijft zijn vervolging zelf als een politiek gemotiveerde heksenjacht door zijn politieke tegenstanders die moet voorkomen dat hij weer president kan worden. Hij zei voor zijn aankomst bij de rechtbank op zijn socialemediaplatform Truth Social dat het “de droevigste dag in de geschiedenis van ons land is”.

De medeverdachte van Trump, Walt Nauta, reisde met de voormalige president mee naar het gerechtsgebouw in een apart voertuig. Ook Nauta moest vandaag voor de rechter verschijnen, maar dat werd uitgesteld omdat hij geen lokale advocaat heeft. Zijn voorgeleiding werd verplaatst naar 27 juni.

KIJK. De motorkaravaan van Trump werd aan het gerechtsgebouw opgewacht door aanhangers van de ex-president