Trump pleit onschuldig op beïnvloeden verkiezingen 2020: “Dit is een zeer trieste dag voor de VS”

UpdateDonald Trump (77) heeft donderdag in een federale rechtbank in Washington D.C. onschuldig gepleit aan pogingen om de presidentsverkiezingen van 2020 te beïnvloeden. Hij sprak na afloop van “een zeer trieste dag voor de Verenigde Staten”. Het proces, dat hij op vrije voeten mag afwachten, gaat op 28 augustus verder. Het is de derde keer in amper vier maanden tijd dat Trump is aangeklaagd door de Amerikaanse justitie.

Tijdens de zitting, die 27 minuten duurde, kreeg Trump te horen waar hij van wordt beschuldigd. Volgens het Openbaar Ministerie zou hij geprobeerd hebben het resultaat van de presidentsverkiezingen in 2020 om te keren en speelde hij een rol bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021.

In de 45 pagina's tellende aanklacht wordt volgens ‘The Guardian’ tot op detailniveau beschreven hoe Trump en zijn bondgenoten willens nillens valse beschuldigingen van verkiezingsfraude verspreidden, nepkiezers opriepen en probeerden de certificatie van de verkiezingen op 6 januari te blokkeren. “Ondanks dat hij had verloren, was de beklaagde vastbesloten aan de macht te blijven”, aldus de tekst van de aanklacht.

Trump heeft altijd, zonder enig bewijs, volgehouden dat hij zijn herverkiezing door bedrog is misgelopen. Ook in de aanloop naar de rechtbankzitting van donderdag bleef hij zich strijdvaardig tonen. “Ik ga nu naar Washington D.C. om gearresteerd te worden omdat ik een corrupte, frauduleuze en gestolen verkiezing wilde aanvechten”, schreef de oud-president eerder op donderdag op het door hem opgerichte socialemediaplatform Truth Social.

Volledig scherm Donald Trump op het vliegveld voordat hij een verklaring aflegde voor de aanwezige verslaggevers. © AP

Reactie Trump

De oud-president stelde ook na afloop dat het rechtssysteem als een soort politiek wapen tegen hem wordt ingezet om zijn verkiezingscampagne te saboteren. Trump wil in 2024 weer meedoen aan de presidentsverkiezingen en ging in een recente peiling gelijk op met zijn aartsrivaal Biden, die zich herkiesbaar heeft gesteld. “Als je kijkt naar wat er gebeurt, is dit een vervolging van een politieke tegenstander. Dit had nooit mogen gebeuren in Amerika”, zei de beklaagde.

Trump beweerde verder dat het “de vervolging was van de persoon die met aanzienlijke aantallen de leiding heeft genomen in de Republikeinse voorverkiezingen en ook een aanzienlijke voorsprong op Biden heeft. Dus als je hem niet kunt verslaan, vervolg je hem. Dit kunnen we niet laten gebeuren in Amerika”, besloot de oud-president.

Volledig scherm Veiligheidsbarricades worden opgezet voor het Amerikaanse Capitool in Washington DC in aanloop naar de voorgeleiding van voormalig president Donald Trump. © AFP

Maandenlang proces

Deze eerste zitting is de officiële start van een maandenlang proces. Het zal overlappen met andere strafprocessen die Trump aan zijn been heeft hangen. Die vinden volgend jaar plaats, net zoals de presidentsverkiezingen.

Magistraat-rechter Moxila Upadhyaya zette tijdens de hoorzitting donderdag niet alleen de vier aanklachten uiteen, maar legde eveneens de voorwaarden van Trumps borgtocht op. Zo mag de oud-president met geen enkele getuige in het proces spreken zonder tussenkomst van een advocaat.

Later zullen beide partijen waarschijnlijk verzoeken indienen om te bepalen welk bewijs en welke juridische argumenten toegestaan zullen worden tijdens het proces.

‘Strenge, progressieve rechter’

Het proces tegen Trump zal worden geleid door federale rechter Tanya Chutkan (61). Volgens ‘The New York Times’ staat ze bekend als een progressieve rechter met veel ervaring in strafzaken. Bijna twee jaar geleden verwierp rechter Chutkan ook de pogingen van Trump om te voorkomen dat de documenten van zijn presidentschap zouden worden overhandigd aan de commissie van het Huis van Afgevaardigden die zijn handelen onderzocht in de aanloop naar en tijdens de aanval van zijn aanhangers op het Capitool. “Presidenten zijn geen koningen”, schreef ze eerder.

Ook was ze de enige rechter die strengere straffen oplegde dan die door het Openbaar Ministerie waren geëist in de zaak tegen betrokkenen bij de Capitoolrellen. Dat meldt 'The Guardian'. Zo gaf Chutkan een relschopper 63 maanden cel voor het aanvallen van de politie met een brandblusser.

Veiligheidsprocedure

De zitting in Washington ging gepaard met zware veiligheidsmaatregelen. Zo doorzocht de geheime dienst de rechtbank en waren er barricades neergezet rond het gerechtsgebouw.

Daar hadden tientallen betogers zich verzameld, zowel voor- als tegenstanders van Trump. Die gingen verbaal de confrontatie met elkaar aan, met slogans als “Trump heeft gewonnen” en “sluit hem op.”

Volledig scherm Zowel voor- als tegenstanders van Trump lieten zich zien en horen bij de rechtbank in Washington D.C. © ANP / EPA

Primeur

Voor het eerst in de geschiedenis van de Verenigde Staten is een voormalige president aangeklaagd voor het niet respecteren van de verkiezingsuitslag en het vastklampen aan de macht. Mocht Trump schuldig worden bevonden, kan hij voor jaren achter de tralies terechtkomen.

Dat Trump opnieuw een rechtszaak tegen hem heeft lopen, komt overigens door het onderzoek van speciaal aanklager Jack Smith - die ook aanwezig was bij de hoorzitting donderdag - naar de pogingen van de oud-president om de verkiezingswinst van zijn Democratische rivaal Joe Biden ongedaan te maken.

Ook zes niet nader genoemde medeplichtigen werden aangeklaagd. Vijf van hen kunnen geïdentificeerd worden met behulp van de gedetailleerde verslagen van de openbare aanklager. Het gaat om advocaten Rudy Giuliani, John Eastman, Sidney Powell en Kenneth Chesebro en Jeffrey Clark van het ministerie van Justitie. Nummers zes wordt omschreven als een “politiek adviseur”.

