Trump plant nog honderd gratieverleningen op laatste werkdag

Als Donald Trump dinsdag zijn laatste werkdag als Amerikaans president aanvangt, is hij van plan meer dan honderd gratieverleningen te bekrachtigen. Hamvraag blijft of The Donald ook zichzelf en familieleden gratie verleent.

De uittredende president blijft het idee genegen, maar naaste adviseurs hebben hem dit in de dagen na de bestorming van het Capitool afgeraden. Zichzelf gratie verlenen - nooit eerder deed een voorgaande president het hem voor - zou te veel naar een schuldigverklaring neigen, stellen ingewijden.

Indien Trump dit toch doet, is dit mogelijk in strijd is met de Amerikaanse grondwet. Het botst met het basisprincipe dat niemand rechter kan zijn in zijn of haar eigen zaak, als is niet iedere grondwetspecialist daar van overtuigd.

Een presidentieel pardon is alleen geldig voor federale strafzaken. Trump zou hoe dan ook vervolgd kunnen worden vanwege zijn belastingaangiftes in de staat New York.

Trump zag voor de tweede keer in zijn ambtstermijn een afzettingsprocedure tegen zich opgestart. Ook uniek in de geschiedenis van de VS. Aanleiding was zijn opruiende toespraak op 6 januari op de Stop the Steal-massabetoging, die enige tijd later uitmondde in de Capitoolbestorming door zijn aanhangers. De procedure gaat ook na het aantreden van Joe Biden verder. Indien de impeachment door het Senaat en het Huis geraakt, kan Trump fluiten naar een verkiezingsdeelname in 2024.

Oogarts uit Palm Beach

Volgens CNN doet een lijst met meer dan honderd namen de ronde die in aanmerking komen voor gratie. Onder hen Salomon Melgen. De invloedrijke oogarts uit Palm Beach - Trumps achtertuin in Florida - kreeg in 2018 zeventien jaar cel na grootschalige fraude met overheidsgeld waarbij 73 miljoen dollar verduisterd werd.

Of voormalig adviseur Steve Bannon de gunst krijgt, blijft nog in het ongewisse. Hij en drie anderen zijn ervan beschuldigd miljoenen dollars om privé een muur op de Amerikaans-Mexicaanse grens op te trekken, voor persoonlijke verrijking te hebben afgewend. Normaal zou de in 2017 aan de kant geschoven Senior Counselor eind mei voor de rechter moeten verschijnen. Trump verleende de voorbije maanden al gratie aan tal van verscheidene vrienden en vertrouwelingen, waaronder ook Charles Kushner, de vader van zijn schoonzoon Jared.

Volledig scherm De verhuis van Donald Trump uit het Witte Huis is in volleg gang. Donderdag gingen deze volle dozen de verhuiswagen in. © AP